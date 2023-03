Una Serie B sempre più tinta d'Azzurro: tutti i convocati

La serie B si ferma per la sosta dedicata alle nazionali e si conferma trampolino per i migliori giovani italiani verso la maglia Azzurra. Tanti i giovani talenti della serie B che in queste ore stanno prendono il volo per raggiungere le rispettive rappresentative di categoria. Per la doppia amichevole dell’Under 21 di Backa Topola con la Serbia, in programma venerdì 24 marzo, e quella di tre giorni dopo, al Granillo con l’Ucraina, il ct Nicolato ha come sempre pescato anche dalla cadetteria. Soprattutto in porta dove porta con sé Elia Caprile del Bari e Stefano Turati del Frosinone. Ciociari che nella rappresentativa giovanile hanno anche l’attaccante Samuele Mulattieri. Le altre due convocazioni arrivano dalla Reggina con Niccolò Pierozzi e Giovanni Fabbian. Doppio appuntamento anche per l’Under 20, impegnata nell’otto nazioni giovedì 23 a Stavanger contro la Norvegia e lunedì a Prato contro la Germania. Qui i ragazzi targati serie BKT sono i centrocampisti Samuel Giovane (Ascoli) e Matteo Prati (Spal) e i due attaccanti Giuseppe Ambrosino di Bruttopilo (Cittadella) e Marco Nasti (Cosenza).

Un altro giocatore della capolista di Grosso, il portiere Lorenzo Palmisani, sarà impegnato, insieme al grifone rossoblù Luca Lipani, con l’Under 19 a Brema per la qualificazione all’Europeo contro Germania (mercoledì), Slovenia (sabato) e Belgio (lunedì). Infine l’Under 18 con il difensore della Spal Filippo Saiani, i suoi compagni di squadra Fabio Parravicini, centrocampista, e Nicolò Franzoni, attaccante, a dimostrazione dell’ottimo lavoro del vivaio biancazzurro, e con la punta del Genoa Seydou Fini.