Serie B: il Cosenza ricomincia da Occhiuzzi

Il Cosenza punta sull'usato sicuro: dopo l'esonero di Zaffaroni, in panchina torna Roberto Occhiuzzi, già artefice della rimonta della passata stagione, dalle ultime posizioni al quartultimo posto, rivelatosi fondamentale per ottenere il ripescaggio in B dopo l'esclusione del Chievo dal campionato.

Superata la concorrenza dei nomi sondati dalla società: Breda, Cosmi e Venturato. Alla fine è stato preferito Occhiuzzi, che conosce l'ambiente e gran parte dei giocatori.

Occhiuzzi, che era ancora sotto contratto con il club di Guarascio e oggi dirigerà il primo allenamento, ha passato una vita nel Cosenza: in rossoblu ha iniziato da calciatore (era il 1998) e poi da allenatore.

A marzo del 2020, in piena esplosione della pandemia, dopo le dimissioni di Bepi Pillon, a Occhiuzzi fu affidata la prima squadra.

In totale alla guida dei Lupi il tecnico collezionato ben 51 panchine tra i tornei 2019-2020 e 2020-2021, con un bilancio di 15 vittorie, 18 pareggi e 18 sconfitte.

Adesso deve evitare di nuovo la retrocessione, partendo dal quintultimo posto attuale. Esordirà sabato prossimo, alle 14, nello scontro salvezza contro il Pordenone fanalino di coda del torneo.