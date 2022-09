Serie B, Cosenza - Como: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Si riparte. Sarà l'anticipo Cosenza - Como ad aprire questa sera la 7a giornata di andata della serie B. Al San Vito - Marulla una delle novità post sosta: Longo debutta alla guida dei lariani, prendendo il posto di Gattuso. Dionigi rinuncia agli infortunati Vaisenen e Florenzi, ma con Larrivey titolare in attacco. Il tecnico dei calabresi pensa al 4-2-3-1 con D’Urso, Merola e Brignola titolari. In mediana Voca vertice basso e Brescianini al suo fianco. In difesa, con l'esperto e inamovibile Rigione, uno tra Venturi o Meroni nel ruolo di centrale. A destra toccherà a Rispoli, a sinistra ballottaggio Martino - Panico.

Longo si prepara all'esordio e tiene tutti sulla corda. Formazione tenuta top secret, ma filtrano indicazioni sulla scelta di lanciare il gioiello di famiglia, Cesc Fabregas, dal 1' in mezzo al campo. Il sistema di gioco scelto dall'allenatore dovrebbe essere il 3-5-2, con il campione del Mondo spagnolo affiancato da Baselli e Faragò. I quinti dovrebbero essere Vignali e Blanco. In attacco, Patrick Cutrone confermatissimo dopo i primi gol stagionali, in tandem con Leo Mancuso. Out per infortunio Bellemo, Ioannou e Kerrigan.

Cosenza - Como: probabili formazioni