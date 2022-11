Serie B, il Cosenza esonera Dionigi e pensa a Zeman

Salta anche la panchina del Cosenza. La società calabrese ha sollevato dall’incarico Davide Dionigi, dopo il ko casalingo contro il Frosinone. I Lupi rossoblu sprofondano in classifica e la società cerca di dare una sterzata per evitare un'altra stagione di sofferenze. È iniziata la caccia al sostituto sulla panchina cosentina, mentre la squadra lavora agli ordini del tecnico della Primavera, Gatto: il sogno del club è Zdenek Zeman, reduce dall'ultima stagione in C a Foggia. Tra le alternative, anche l'ex Crotone Modesto e Roberto Breda, ex Pescara. Gigi Di Biagio ha detto no, essendo ad un passo dall'accordo con la federazione albanese per allenare la Nazionale locale. Il ds Gemmi punta a chiudere nelle prossime ore con il nuovo allenatore.

La nota del Cosenza

La Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il Sig. Davide Dionigi. Al tecnico, che ha collezionato 12 panchine in rossoblù, tra Coppa e Campionato, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto.

La Società informa che nelle prossime ore sarà ufficializzato il nuovo tecnico della squadra rossoblù.