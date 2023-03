Serie B, Cosenza - Spal: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Mai come questa volta, non è un modo di dire: tra Cosenza e Spal, in questo posticipo della 29a giornata di B, il pareggio davvero non serve a nessuno. E' una sorta di spareggio, di scontro diretto secco. I calabresi e gli emiliani racchiusi nel fazzoletto di due punti in fondo alla classifica, oggi giocano per la sopravvivenza. Solo una, vincendo, potrà davvero sperare di evitare ancora la C diretta o almeno di partecipare alla rolulette del play-out. I rossoblu sono in fondo da soli con 26 punti, gli spallini subito dopo a quota 28 assieme al Brescia, che ieri ha già giocato. Se il Cosenza vince al San Vito-Marulla, balza al terzultimo posto e si mette dietro due dirette concorrenti. Non solo: aggancia anche il Benevento, che ieri ha pareggiato in casa ed è rimasto inchiodato a quota 29. Potrebbe andare ancora meglio alla squadra di Oddo: un colpo a Cosenza permetterebbe a Nainggolan e compagni di uscire momentaneamente dalle ultime cinque, vedendo da vicino la salvezza diretta (anche se il Perugia ha una gara da recuperare). Partita d'importanza vitale, quindi, e tutta da seguire.

La squadra di Viali ha già dimostrato di essere ancora viva vincendo due settimane fa in casa il derby contro la Reggina, ma oggi serve uno scatto per non perdere terreno dal "paradiso" distante pochi punti più in là. Rossoblu con Micai e Marras. Difficile invece la presenza di Voca. Tornerà sicuramente dal primo minuto Florenzi, mentre in attacco ci sono diversi ballottaggi, in particolar modo per quanto riguarda la punta centrale, con Finotto (grande ex) che ha recuperato. Oddo senza Valzania e Varnier, con Nainggolan in forte dubbio per un problema muscolare e Celia e Prati verso il forfait. "Andiamo a Cosenza a giocare la prima di dieci finali per il futuro della Spal - ha detto il tecnico pescarese - e con l'obbligo di vincere, ma se la partita lo richiedesse, anche con il chiaro obiettivo di non perdere".

Cosenza - Spal: probabili formazioni

Cosenza (4-3-2-1): Micai; Rispoli, Vaisanen, Meroni, D’Orazio; Florenzi, Brescianini, Cortinovis; Marras, D’Urso; Nasti. Allenatore: Viali.

Spal (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Arena, Meccariello, Tripaldelli; Prato, Zanellato, Fetfatzidis; Tunjov, Maistro; La Mantia. Allenatore: Oddo.

Serie B, Cosenza - Spal: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Cosenza - Spal, posticipo della 29a giornata di serie B, in programma oggi, domenica 12 marzo, alle 16:15, allo stadio San Vito-Marulla, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport 252. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.