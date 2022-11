Serie B, Zeman dice no al Cosenza, panchina a Viali

Dopo Di Biagio (che a breve sarà il nuovo ct dell'Albania), anche Zeman ha detto no al Cosenza. Impossibile arrivare a Modesto, legato da un contratto al Crotone. La panchina dei rossobu calabresi passa a William Viali, ex difensore, allenatore l'anno scorso del Cesena in Serie C. Per Viali, che oggi ha incontrato la squadra, sarà la prima esperienza da tecnico in serie B della sua carriera. Firma un contratto con scadenza giugno 2023. La scelta del ds Gemmi è arrivata in mattinata, dopo la serie frenetica di colloqui della notte scorsa. Tra questi, aveva dato disponibilità e sperava in una chiamata Roberto Breda, fermo da un anno e mezzo dopo l'ultima esperienza al Pescara. Zeman, al contrario, ha fatto sapere al Cosenza di essere intenzionato a non riprendere l'attività sul campo, anche se i bene informati lo vogliono in attesa di una nuova chance a Foggia, una volta che verranno risolte le questioni societarie (arrestato il presidente Canonico) e entrerà in scena una nuova proprietà.

Il Cosenza, però, non poteva più attendere, e nelle ultime ore ha chiuso con Viali, 48 anni, lombardo, una lunga carriera da difensore con le maglie di Lecce, Venezia, Palermo e Fiorentina, tra le tante, prima di iniziare la vita da tecnico nel settore giovanile del Parma e in Lega Pro, con Piacenza, Sudtirol e Novara, e ovviamente a Cesena, con cui ha rotto dopo due anni e mezzo la scorsa primavera in seguito all'eliminazione dai play-off per la B. La cadetteria, però, Viali l'ha raggiunta ugualmente, oggi, con la chiamata del Cosenza. Debutterà sabato prossimo a Pisa, in trasferta, in quello che va considerato uno scontro diretto per la salvezza (le due squadre sono entrambe quintultime a 11 punti).

Il comunicato del Cosenza

"La Società Cosenza Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a William Viali. Il tecnico, nato a Vaprio d’Adda (Milano) il 16 novembre 1974, ha iniziato la sua carriera di allenatore nella stagione 2010/2011 con il Fiorenzuola. Colleziona altre esperienze con Piacenza, Pro Piacenza, Sudtirol e Cuneo prima di approdare alla guida del Novara con cui nel 2019 disputa i play off per la promozione in Serie B.

Nel gennaio 2020 subentra sulla panchina del Cesena, dopo il 13° posto conquistato al termine della stagione, nell’annata successiva conduce la squadra bianconera al settimo posto e disputa i play off promozione. Nella stagione 2021/2022 migliora la posizione concludendo il girone al terzo posto e partecipa ai Play Off al termine dei quali rassegna le dimissioni. Il tecnico dirigerà la seduta di allenamento di questo pomeriggio e sarà presentato nella mattinata di venerdì nel corso della conferenza stampa che precederà la partenza per la trasferta di Pisa. A Mister Viali, che si lega al Cosenza fino al 30 giugno 2023, il benvenuto nella famiglia rossoblù"