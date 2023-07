Serie B, i verdetti della Covisoc: la Reggina è fuori, esulta il Brescia

Ieri giornata di verdetti circa le domande di iscrizione ai campionati di serie C e B. La Covisoc (Commissione di vigilanza sulle società di calcio) e la Commissione criteri infrastrutturali hanno valutato le domande presentate bocciando quella del Siena in Lega Pro. In terza serie saranno tre le squadre riammesse, dal momento che nei giorni scorsi il Pordenone aveva rinunciato all'iscrizione e il Brescia tornerà in B (al posto della Reggina bocciata), lasciando un posto libero in C.

Lecco e Brescia esultano

In serie B è stata accolta la domanda del Lecco, mentre quella della Reggina è stata bocciata. I lombardi erano a rischio per la comunicazione (pec) inviata in ritardo legata alla questione stadio e la firma fuori tempo massimo da parte del prefetto di Padova per la disponibilità dello stadio Euganeo. Quasi certo, a questo punto, il ricorso del Perugia. Fuori, invece, la Reggina per i mancati pagamenti all'Erario per 757mila euro, ma anche degli incentivi all'esodo per 651mila euro. In tutti e due i casi, la Reggina sarebbe stata fedele alle disposizioni del piano approvato dal Tribunale fallimentare, la cosiddetta "omologa", saltando però le scadenze della Figc e la 'specificità' dell'ordinamento sportivo. Se i giudici dei vari tribunali dovessero respingere i ricorsi dei calabresi, il posto lasciato libero verrebbe occupato dal Brescia.

Arriva l'Under 23 dell'Atalanta

Con i posti vacanti in C, si apre concretamente la strada per l'inserimento della formazione Under 23 dell'Atalanta, che seguirà le orme della Juventus. Gli altri due posti andranno a Mantova e una tra Alcione e Nardò che, molto probabilmente, parteciperanno al torneo di C, anche se il Siena potrà presentare il ricorso entro mercoledì prossimo. In tal caso le due commissioni analizzeranno i documenti il giorno successivo e venerdì 7 luglio arriverà la sentenza del consiglio federale presieduto da Gabriele Gravina.

A seguire, intorno al 20 luglio, potrebbe esserci l'udienza del Collegio di garanzia del Coni, a cui le società potranno appellarsi e, infine, all'inizio e alla fine di agosto si esprimeranno il Tar, qualora le società volessero andare fino in fondo, e il consiglio di Stato (ultimo grado di giudizio). Insomma, come ormai accade da anni, sarà un'estate bollente in parecchi tribunali.