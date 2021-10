Cremonese, tre gioiellini convocati in Azzurro tra Under 21 e Under 19

Fagioli, Okoli e Dalle Mura saranno impegnati da Nicolato e Bollini per i prossimi impegni delle selezioni italiane. Domani arriva la Ternana allo Zini

Ieri la visita del ct Nicolato al campo di allenamento della Cremonese (Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”). Oggi, alla vigilia, della sfida casalinga contro la Ternana, le convocazioni Azzurre che coinvolgono tre giovani grigiorossi.

Sono stati chiamati dalle rispettive Nazionali giovanili, per prendere parte ai prossimi impegni, Fagioli, Okoli e Dalle Mura.

I primi due sono stati chiamati dal tecnico dell’Under 21 Paolo Nicolato per prendere parte gli incontri validi per le qualificazioni a Euro 2023 in programma a Zenica e a Monza l’8 e il 12 ottobre rispettivamente con Bosnia (ore 17.30) e Svezia (ore 17.30).

Dalle Mura è stato invece convocato dal selezionatore dell’Under 20 Bollini per le gare valide per il Torneo delle 8 Nazioni con Inghilterra (a Manchester il 7 ottobre) e Portogallo (a Frosinone il 12 ottobre).

Questi, infine, i grigiorossi convocati da Fabio Pecchia per affrontare la 7a giornata di campionato contro la Ternana, in programma domani (ore 14, stadio Zini):

PORTIERI – Ciezkowski (22), Sarr (45), Peschieri (48);

DIFENSORI – Bianchetti (15), Crescenzi (23), Dalle Mura (32), Fiordaliso (2), Frey (27), Meroni (13), Okoli (55), Ravanelli (6), Sernicola (17), Valeri (3);

CENTROCAMPISTI – Bartolomei (16), Buonaiuto (10), Castagnetti (19), Collodel (5), Deli (94), Fagioli (21), Gaetano (70), Nardi (8), Valzania (14);

ATTACCANTI – Baez (7), Ciofani (9), Di Carmine (29), Vido (18), Zanimacchia (98), Zunno (99).