Serie B, Cremonese - Venezia: ultime, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Partitissima domani pomeriggio allo Zini di Cremona: i grigiorossi di casa, in grande spolvero, ospitano la capolista Venezia. Match con il sapore di serie A nell'aria. I ragazzi di Stroppa puntano a riprendere la striscia di vittorie consecutive interrotta dopo 5 successi con il pari di Pisa contro i nerazzurri (0-0). Pareggio che permette comunque di rimanere nelle prime 5 posizioni della classifica. Il Venezia, invece, vuole staccare il Parma e godersi la vetta in solitudine conquistata grazie a 10 successi, 3 pareggi e 2 sole sconfitte. Sono 33 i punti totalizzati da lagunari e crociati in 15 partite giocate fino ad ora, +7 dalla Cremonese.

“Un’eventuale vittoria non cambierebbe niente, così come un’eventuale sconfitta - ha detto alla vigilia Giovanni Stroppa, che ha ereditato la panchina da Ballardini dando uno scossone al gioco e ai risultati dei grigiorossi - . C’è da lavorare, lavorare e ancora lavorare. Affrontiamo la prima della classe reduce da una striscia positiva, una squadra ben allestita che è prima con cognizione di causa. Sono in forma, hanno condizioni psico-fisiche eccellenti e lo stanno dimostrando sul campo. È bello affrontare la capolista: dovremmo essere determinati per disputare una partita di livello. Rimarcherei il percorso costruito finora: anche se siamo staccati e il pareggio ci ha tolto l’acquolina in bocca per la rincorsa che stavamo facendo, siamo consapevoli della strada che stiamo percorrendo. Del Venezia ho parlato sottolineando il momento positivo che stanno vivendo, che di fatto dura dall’inizio del campionato. La considerazione nei loro confronti è totale, nello specifico parliamo di una squadra che ha anche nelle caratteristiche fisiche delle qualità importanti. Nelle transizioni, positive e negative, ha velocità non comuni in tutti gli elementi, a cui si aggiungono qualità individuali e pericolosità su calcio piazzato. È una squadra difficile da affrontare, ma possiamo metterli in difficoltà con le nostre armi: il palleggio, le palle inattive a favore o contro e l’attenzione a non fare regali. Dovremo essere bravi a portare i dettagli dalla nostra parte”.

Cremonese - Venezia:probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Abrego, Zanimacchia; Vasquez, Coda. Allenatore: Stroppa.

Venezia (4-3-3): Bruno; Candela, Altare, Modolo, Zampano; Busio, Tessmann, Ellertsonn; Pierini, Gytkajer, Johnsen. Allenatore: Vanoli.

Serie B, Cremonese - Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Cremonese - Venezia, gara della 16a giornata di serie B, si gioca domani - sabato 9 dicembre - alle ore 14 allo stadio ‘Zini’. La gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale 252) e in streaming su Sky Go, DAZN e NOW.