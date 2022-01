Serie B, le date dei recuperi e della 2a giornata di ritorno

Arrivata al giro di boa, la serie B si prepara per la seconda e decisiva fase della stagione. Si parte con la 1a di ritorno nel prossimo fine settimana - da giocare ancora nel bel mezzo del mercato di gennaio che sta ridisegnando organici e quotazioni delle venti protagoniste - per poi tornare, nel week-end della sosta (29-30), finalmente con tutte le squadre a parità di partite giocate. Sono stati fissati infatti i quattro recuperi delle gare non disputate nelle settimane scorse causa Covid. Il cammino riprenderà dal 5 febbraio con la 2a di ritorno, che non prevede il classico "spezzatino" ma solo due posticipi domenicali al 6 febbraio.

Le date dei recuperi

Mercoledì 26 gennaio 2022 (18ª giornata di andata)

LECCE – L.R. VICENZA ore 20.00

Domenica 30 gennaio 2022 (19ª giornata di andata)

CITTADELLA – COSENZA ore 14.30

L.R. VICENZA – ALESSANDRIA ore 14.30

PARMA – CROTONE ore 14.30

Programma della 2a giornata di ritorno

Sabato 5 febbraio 2022

ore 14.00 ALESSANDRIA – PISA

ore 14.00 BENEVENTO – PARMA

ore 14.00 COMO – LECCE

ore 14.00 COSENZA – BRESCIA

ore 14.00 CROTONE – CITTADELLA

ore 14.00 TERNANA – REGGINA

ore 16.15 FROSINONE – L.R. VICENZA

ore 18.30 ASCOLI – PERUGIA

Domenica 6 febbraio 2022

ore 16.15 CREMONESE – MONZA

ore 16.15 PORDENONE – SPAL