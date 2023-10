Riparte la Serie B con la decima giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Archiviata anche la sosta, si riparte di slanco con la decima giornata. Siamo ad un quarto di stagione, si comincia a delineare uno scenario che poi sarà difficile da ridisegnare nei prossimi mesi, salvo clamorose sorprese. Il turno di questa settimana è un classico spezzatino, spalmato su quattro giorni. Si comincia con l'anticipo del Tardini: la capolista Parma sfida un Como in piena ascesa. Gara che promette spettacolo.

Sabato pomeriggio cinque partite alle 14, con i debutti sulle panchine di Bari e Lecco di Pasquale Marino ed Emiliano Bonazzoli, ognuno con la sua battaglia da vincere e obiettivi diversi da raggiungere. Allo Zini di Cremona arriva il Sudtirol: Stroppa sarà l'ex di turno e avrà un Tuia in più per rinforzare la difesa non proprio bunker. Chiuderà il pomeriggio la gara tra neopromosse Catanzaro - Feralpisalò: Vivarini e la sua ambiziosa squadra proveranno ad allungare in classifica verso la vetta e affossare la rivale bresciana, rimasta indietro con soli 5 punti in 9 turni.

Domenica tutte le attenzioni su Marassi: la Samp ospita il Cosenza, la sorpresa di questa prima parte di stagione. Pirlo si gioca davvero tutto, dopo aver avuto il tempo di lavorare anche in questa sosta. Se il tecnico non troverà una vittoria convincente, l'esonero diventerà quasi un obbligo per il presidente Radrizzani. Iachini e Oddo restano in attesa di una telefonata...

Sempre domenica gioca il Venezia a Reggio Emilia: la squadra di Vanoli cerca un successo per restare sulla scia del Parma e lottare fino alla fine per il vertice. Con i gol dei suoi vichingi. Nesta troverà la giuste contromisure?

Lunedì sera il posticipo al Barbera: Palermo contro uno Spezia in grande affanno e a ritmo da retrocessione in C. Pronta la bolgia per spingere Di Francesco e compagni verso la promozione diretta in serie A.

Serie B, 10a giornata: il programma

Venerdì 20 ottobre, ore 20,30

Parma - Como

Sabato 21 ottobre, ore 14

Bari - Modena

Cremonese - Sudtirol

Pisa - Cittadella

Lecco - Ascoli

Ternana - Brescia

Sabato 21 ottobre, ore 16,15

Catanzaro - Feralpisalò

Domenica 22 ottobre, ore 16,15

Sampdoria - Cosenza

Domenica 22 ottobre, ore 18,30

Reggiana - Venezia

Lunedì 23 ottobre, ore 20,30

Palermo - Spezia

Serie B decima giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Tutte le partite del campionato di serie B 2023/2024 saranno visibili in diretta, in tv e in streaming, sulle piattaforme Dazn, Sky e Now Tv. Da questa stagione la serie B non sarà più visibile su Helbiz Live.