Serie B, diciannovesima giornata: programma, orari e dove vedere le partite in tv e in streaming

Frosinone ad un punto dal titolo di campione d'inverno. La Reggina prova l'aggancio, anche se nello scontro diretto del Granillo hanno avuto la meglio i ciociari di Grosso, che quindi possono già ritenersi padroni della prima metà della stagione. Un titolo che vale poco, in realtà, se nno ci sarà la conferma da gennaio a giugno. Chiedetelo al Pisa di D'Angelo, che un anno fa festeggiava e a giugno piangeva, mentre il Monza si godeva la festa promozione nei play-off.

Si gioca l'ultima di andata della B 2022-2023: tutti in campo lunedì 26 dicembre, nel Boxing Day, esperimento riuscitissimo del torneo cadetto negli ultimi anni. Sarà anche l'ultimo turno "esclusivo" della B, prima del ritorno in campo della sorella maggiore, serie A, dal 4 gennaio in poi. Il Frosinone chiuderà il turno in casa contro la Ternana di Andreazzoli. Una partita complicata, vista l'ultima sconfitta interna del tecnico toscano contro il Como. Umbri desiderosi di restare agganciati al treno delle grandi.

La Reggina, però, non sembra intenzionata a fare regali. La squadra di Inzaghi giocherà nel pomeriggio ad Ascoli e continua ad essere sempre lì, nella piazza d'onore che vale un posto in paradiso. Al San Nicola il Bari, che ritrova Cheddira dopo il Mondiale, ospita un Genoa in netta ripresa grazie alla cura Gilardino. La squadra di Mignani sogna una vittoria che potrebbe spalancare le porte della A diretta al suo sorprendente Bari, appena tornato ai fasti di un tempo dal purgatorio della C. Ma divide oggi il terzo posto proprio con il Grifone, 7 punti in 3 gare con l'ex campione del mondo in panchina, deciso a dare continuità alla sua rimonta. Per Gila, una vittoria significherebbe conferma in panchina e possibilità di rivedere il progetto nel mercato di gennaio. Una chance unica che il tecnico non vuole sprecare.

Per Pisa e Parma, che sognano d'irrompere ai piani alti, impegni severi in trasferta nel pomeriggio. I toscani a Ferrara contro una Spal che deve staccare con urgenza la zona pericolo. I ducali a Venezia, contro i lagunari in forte risalita dopo un avvio disastroso, ma ancora quintultimi.

La giornata si apre all'ora di pranzo con Brescia - Palermo, sfida tra due deluse che vogliono girare a ridosso della zona promozione. Corini torna al Rigamonti da ex e cerca il blitz che potrebbe costare la panchina al collega spagnolo Clotet, nonostante le rassicurazioni di Cellino nelle ultime settimane.

Prima del Cagliari dopo l'esonero di Liverani: in panchina siederà Roberto Muzzi, ma sarà probabilmente la sua unica apparizione in veste di allenatore. La società durante la sosta scioglierà le riserve e annuncerà il nome del nuovo tecnico.

Serie B, 19a giornata di andata: programma e orari

Brescia-Palermo, ore 12,30

Benevento-Perugia, ore 15

Ascoli-Reggina

Cagliari-Cosenza

Como-Cittadella

Spal-Pisa

Sudtirol-Modena

Venezia-Parma

Frosinone-Ternana, ore 18

Bari-Genoa, ore 20,30

Dove vedere la Serie B in tv e in streaming

La Serie B 2022/2023 viene trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick.

In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.