Serie B, diciassettesima giornata: programma, orari e dove vedere le partite in tv e in streaming

La Serie B torna in campo tutta insieme di domenica (con un posticipo al lunedì) per un 17esimo turno dal sapore di revival. Continua la corsa del torneo cadetto in assenza della serie A, causa stop Mondiali, che sta assicurando anche grande visibilità a livello mediatico e televisivo al "campionato degli italiani". Le emozioni in campo non mancano mai, anche se ormai inizia a diventare una seria candidatura alla A il monologo al vertice di un grande Frosinone. Fabio Grosso sta costruendo una macchina da guerra, con giovani affamati, ma qualitativamente pronti al salto nel calcio che conta. Dopo il blitz autoritario a Reggio Calabria, domenica sera allo Stirpe ospiteranno il Pisa, la squadra più in forma del campionato. D'Angelo ha ritrovato gioco, carattere e spirito della passata stagione e, partendo dal fondo, è già tornato in zona play-off.

Occhio a Bari e Genoa, che puntano al secondo posto. La Reggina ha tre punti di vantaggio, ma deve matebolizzare in fretta lo shock del ko di giovedì e andare a Como a fare bottino pieno contro la squadra di Longo, ancora pericolante dopo due pareggi consecutivi. Il Bari invece torna al San Nicola dopo la vittoria a Cittadella e troverà l'ambiente pieno di entusiasmo, pronto a spingerlo anche contro il Modena. Per Mignani, sfida del cuore contro la formazione allenata due anni fa con ottimi risultati in C. Il Genoa avanti con Gilardino dopo aver battuto l'ostico Sudtirol nel turno infrasettimanale. L'ex campione del mondo avrà una chance anche ad Ascoli per giocarsi la possibile conferma sulla panchina del Grifone.

Apre la giornata all'ora di pranzo l'anticipo tra Cagliari e Perugia. I sardi sono scivolati al dodicesimo posto e non possono permettersi di fallire ancora, ma gli umbri - ultimi - sono già con l'acqua alla gola e pronti a ostacolare la risalita della squadra di Liverani.

Lunedì posticipo sera tra Brescia e Parma, due grandi che non riescono a compiere il salto di qualità in classifica, rispettivamente sesta e settima, in piena corsa per giocarsi comunque la stagione nei play-off.

Serie B, 17a giornata di andata: programma, orari e arbitri

Domenica 11 dicembre

CAGLIARI – PERUGIA, ore 12.30

SERRA

ASCOLI – GENOA, ore 15

DOVERI

BENEVENTO – CITTADELLA

ABISSO

COMO – REGGINA

PEZZUTO

SPAL – PALERMO

DI BELLO

SUDTIROL – TERNANA

MARCENARO

VENEZIA – COSENZA

VOLPI

BARI – MODENA, ore 18

AURELIANO

FROSINONE – PISA, ore 20.30

AYROLDI

Lunedì 12 dicembre

BRESCIA – PARMA , ore 20.30

MAGGIONI

Dove vedere la Serie B in tv e streaming

La Serie B 2022/2023 viene trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick.

In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.