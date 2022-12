Serie B, diciottesima giornata: risultati, marcatori e classifica

Diciottesima giornata piena di gol ed emozioni. E tante sorprese. Come il Parma che va ko in casa contro la Spal di De Rossi. Il Como batte in trasferta 3-0 la Ternana di Andreazzoli. Vincono anche Ascoli e Sudtirol contro Cosenza e Cittadella. Pari tra Modena e Benevento. Sabato nell'anticipo super vittoria del Pisa sul Brescia e pareggio senza reti nella partitissima ad alta quota tra Reggina e Bari. Si chiude con il posticipo in programma domani tra Perugia e Venezia.

Serie B, 18a giornata: risultati e marcatori

PISA-BRESCIA 3-0 giocata sabato 4’ rig. Torregrossa, 20’ e 85’ Gliozzi

REGGINA-BARI 0-0 giocata sabato

TERNANA-COMO 0-3 16' Cutrone, 77' Ambrosino, 90' + 3' Mancuso

PARMA-SPAL 0-1 20' Rabbi

MODENA-BENEVENTO 1-1 22' Acampora (B), 44' Diaw (M)

COSENZA-ASCOLI 1-3 18' Donati (A), 89' Gondo (A), 90' + 5' Nasti (C), 90'+6' Collocolo (A)

CITTADELLA-SUDTIROL 0-2 29' Nicolussi Caviglia, 46' Odogwu

PALERMO-CAGLIARI 2-0 in corso 37' rig. Brunori, 53' Segre

GENOA-FROSINONE alle ore 20.45

PERUGIA-VENEZIA domani alle 20.30