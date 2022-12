Serie B, diciottesima giornata: programma, orari e dove vedere le partite in tv e in streaming

Nella settimana conclusiva dei Mondiali in Qatar, la serie B si prepara a rubare la scena con un turno che regalerà diverse sfide fondamentali per l'alta classifica. Si comincerà sabato con gli anticipi della 18a giornata. Il primo all'Arena Garibaldi vedrà il lanciatissimo Pisa di D'Angelo ospitare il Brescia di Clotet ormai in evidente affanno, dopo il ko casalingo contro il Parma nel posticipo che ha chiuso la 17a giornata. I toscani invece vedono le posizioni migliori e vogliono ripresentarsi tra le grandi della B, dopo un avvio difficile.

Il clou in serata con la super sfida del Sud tra Reggina e Bari, che promette spettacolo, scintille e un pubblico da serie A ad alti livelli. Inzaghi è secondo e ha ripreso la corsa alle spalle del Frosinone, con 4 punti di ritardo. Mignani è terzo e ha iniziato a volare anche senza Cheddira, ora il tecnico pugliese vuole completare una prima parte di stagione entusiasmante piazzandosi in zona A diretta.

La capolista? Dovrà superare l'ennesimo esame di maturità, domenica in notturna, a Marassi contro il Genoa. Il Frosinone dovrà dimostrare di reggere e meritare la promozione anche in uno stadio che profuma già di serie A. Curiosa l'ennesima sfida "Mundial" tra allenatori: Gilardino affronta un ex compagno di Nazionale, con cui ha condiviso la gioia del trionfo di Berlino nel 2006. Allenatori giovani, ma pratici, seri e poco appariscenti. Gila-Grosso potrebbe presto essere un incrocio anche in serie A.

Lunedì il turno si chiuderà con il posticipo del Curi tra Perugia e Venezia. Castori ultimo e già condannato a vincerle tutte per cercare di uscire dalle sabbie mobili che portano in C. Vanoli sta rilanciando il Venezia e la società sta pianificando in anticipo la risalita verso l'alta classifica e, se possibile, verso la A persa qualche mese fa.

Serie B, 18a giornata di andata: programma e orari

Sabato 17 dicembre

PISA - BRESCIA, ore 18

REGGINA - BARI, ore 20.30

Domenica 18 dicembre

TERNANA - COMO, ore 14

PARMA - SPAL

COSENZA - ASCOLI

CITTADELLA - SUDTIROL

MODENA - BENEVENTO

PALERMO - CAGLIARI, ore 18

GENOA - FROSINONE, ore 20.30

Lunedì 19 dicembre

PERUGIA - VENEZIA, ore 20.30

Dove vedere la Serie B in tv e streaming

La Serie B 2022/2023 viene trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick.

In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.