Serie B, ecco le date dei play-off e dei play-out

La Lega Serie B ha varato il calendario della post season della stagione 2021/2022. Il terzo posto disponibile per andare in serie A si assegnerà il 29 maggio prossimo nella finale di ritorno. Il 20 maggio uscirà il nome della quarta retrocessa.

La Lega ha anche già stabilito la data del calcio d'inizio della prossima stagione: si partirà il 13 agosto, con leggero anticipo rispetto agli anni precedenti, per permettere poi anche al torneo cadetto di fermarsi dal 15 novembre durante lo svolgimento dei Mondiali in Qatar.

Le date dei play-off e play-out:

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 13 maggio 2022 6° vs 7°

Sabato 14 maggio 2022 5° vs 8°

Semifinali (Andata e ritorno)

Martedì 17 maggio 2022 (6° 0 7° vs 3°)

Mercoledì 18 maggio 2022 (5° o 8° vs 4°)

Sabato 21 maggio 2022 (3° vs 6° o 7°)

Domenica 22 maggio 2022 (4° vs 5° o 8°)

Finale playoff (Andata e ritorno)

Giovedì 26 maggio 2022

Domenica 29 maggio 2022

Play-out (Andata e ritorno)

Giovedì 12 maggio 2022 (17° vs 16°)

Venerdì 20 maggio 2022 (16° vs 17°)

Stagione 2022/2023

Definite anche le linee guida del calendario 2022/2023: il campionato inizia sabato 13 agosto, con l’open day del 12, e finisce venerdì 19 maggio 2023. Prevista la sospensione durante i campionati mondiali in Qatar con la 15a giornata che si disputa il 12 novembre e la ripresa per il boxing day di lunedì 26 dicembre. Solo quattro i turni infrasettimanali rispetto ai sei di quest’anno. Approvati innovativi e strategici rapporti commerciali per il futuro della Serie B che verranno resi noti nelle prossime settimane e, inoltre, via libera al bando per la commercializzazione del pacchetto scouting data base 2021/2022.