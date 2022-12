Serie B, Filippo Antonelli nuovo ds del Venezia

Continua la rivoluzione in casa Venezia, dopo l'arrivo qualche settimana del nuovo allenatore Paolo Vanoli, dopo l'esonero di Javorcic e l'interregno di Soncin. Ora la società lagunare, retrocessa dalla A in B l'estate scorsa, vuole pianificare la risalita con un nuovo direttore sportivo. Ha scelto il 44enne pescarese Filippo Antonelli, che da poche ore ha rescisso il proprio contratto con il Monza di Berlusconi.

Antonelli ha rassegnato le dimissioni dal club brianzolo, che ha dato la notizia con una nota ufficiale, ringraziandolo per il grande lavoro svolto in un ciclo lungo sette anni e irripetibile per la società biancorossa, iniziato nientemeno che in serie D, prima dell'avvento del Cavaliere e di Galliani: "AC Monza comunica che Filippo Antonelli ha rassegnato le dimissioni da Direttore Sportivo, dopo un cordiale colloquio con l’Amministratore Delegato Adriano Galliani. Le dimissioni sono state accettate. Dopo l’esperienza da calciatore in biancorosso dal 1996 al 1998, Antonelli è ritornato in Brianza da dirigente nell’estate del 2015, contribuendo alla scalata della Società dalla Serie D alla Serie A. A Filippo vanno i ringraziamenti più sentiti e i migliori auguri per il suo futuro professionale. Il nuovo Direttore Sportivo sarà Michele Franco, attuale Club Manager".

Ma il ds abruzzese non resta a guardare: Antonelli è pronto ad iniziare una nuova avventura, ripartendo dalla serie B. Nelle prossime ore arriveranno gli annunci ufficiali della sua investitura a Venezia. Il club lagunare gli affida il progetto sportivo da oggi fino al giugno del 2026 con l'obiettivo di tornare quanto prima in serie A. Antonelli sarà quindi impegnato già nel mercato di gennaio che sta per aprire i battenti.