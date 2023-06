Serie B, finale play-off, Cagliari - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Che lo spettacolo finale abbia inizio. Cagliari e Bari si troveranno domani sera una contro l'altra, in terra sarda all'andata, poi al San Nicola (domenica prossima, 11 giugno), per giocarsi l'ultimo posto disponibile per andare in serie A. Tifoserie su di giri, tensione e pretattica: tutti gli ingredienti sono al posto giusto per questa finalissima nobile tra due grandi piazze della provincia del pallone italiano.

In casa pugliese si valuta il ritorno al 4-3-1-2 con alcune novità rispetto alla partita vinta contro il Sudtirol: sulla fascia destra potrebbe tornare Pucino, con Dorval spostato a sinistra al posto dello squalificato Ricci. Al centro del campo si rivedrà Benedetti, mentre sulla trequarti potrebbe agire Bellomo (a sostegno del tandem offensivo composto da Cheddira ed Esposito). Iniziale panchina per Botta e Morachioli. Dall’altra parte qualche apprensione, che pare superata, per le condizioni di Lapadula: l’attaccante italoperuviano alla fine ci sarà. In difesa, squalificato Dossena, sostituito da Goldaniga.

Claudio Ranieri si gioca la stagione e punta forte sul match d'andata per indirizzare il verdetto: “Ci vogliono grande determinazione e volontà. Sappiamo che ci giochiamo una stagione, abbiamo dietro un popolo e un’Isola. Mi dispiace non avere uno stadio da 50 mila persone come a Bari, avremmo riempito il Sant’Elia e avremmo riempito il nuovo stadio. Il popolo sardo ha bisogno di tante cose, ma anche i Romani ci dicevano che i giochi sono importanti per tenere su di spirito la popolazione. Vogliamo ringraziare i nostri tifosi, possiamo farlo solo giocando con il cuore. Il risultato è figlio di tanti fattori, ma se hai dato tutto esci dallo stadio a testa alta, quindi dovremo mettere in campo il nostro solito spirito. Questo è un gruppo coeso, direi una grande famiglia, si aiutano l'uno con l'altro e mettono in pratica quello che io ho chiesto dal primo giorno, facendo un po' da martello pneumatico. Lapadula? Sta bene, ci sarà. Nandez e Luvumbo? Nahitan è un trascinatore, non è l’unico per fortuna. Quando un allenatore ha dei ragazzi che mettono in campo il mantra dell’allenatore, la metà delle cose è fatta. Zito ha delle qualità innate, il giorno che sarà più riflessivo ed esperto potrà dare davvero tanto, ancora di più di quanto già sta facendo, al Cagliari. Mancosu? Sta bene, come tutti ha chance di giocare”.?

Dopo il match d'andata, ci si trasferirà al San Nicola, che è già sold out da giorni per la finale di ritorno di domenica prossima. Il tecnico Mignani impressionato dalla fame di calcio della città pugliese, che lo ha ormai assorbito: "Comincio a sentirmi barese - ha detto - . Stiamo vivendo un momento bellissimo, me ne accorgo quando faccio due passi. Percepisco lo stato d’animo della città e fa sicuramente piacere, perché i ragazzi se lo sono meritati. Hanno risvegliato questo amore viscerale e indescrivibile. Speriamo di scrivere il lieto fine, ma ora ci sono due battaglie. Vorrei godermelo fino in fondo questo momento".

Cagliari - Bari: probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Obert, Azzi; Nandez, Deiola, Makoumbou; Kourfalidis; Luvumbo, Lapadula. All. Ranieri.

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Dorval; Maita, Maiello, Benedetti; Bellomo; Esposito, Cheddira. All. Mignani.

Serie B, finale play-off, Cagliari - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Cagliari - Bari, gara valida per la finale d'andata dei play-off di Serie B, in programma domani, giovedì 8 giugno, alle ore 20:30 allo stadio Unipol Domus, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, oltre che su Sky Sport Calcio e Sky Sport (251), SkyGo e Now.