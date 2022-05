Serie B, la finale play-off Monza-Pisa: dove vederla in tv o in streaming

Ancora ventiquattro ore di attesa, poi sarà tempo di finale play-off in serie B: Monza, quarto al termine della stagione regolare, contro Pisa, terzo (alle spalle di Lecce e Cremonese che hanno festeggiato la promozione diretta). Una è di troppo. In serie A c'è solo una poltrona libera: sarà il ritorno dei toscani dopo tre decenni di assenza? O la prima volta dei brianzoli, sostenuti dai capitali e dall'esperienza del duo Berlusconi-Galliani?

Domenica prossima, giorno della sfida di ritorno, lo scopriremo. In semifinale, i lombardi hanno battuto sia all'andata che al ritorno il Brescia, mentre i toscani hanno staccato il pass grazie all'1-0 (firmato da Benali) sul Benevento nel secondo atto, dopo che i sanniti avevano esultato nella prima sfida grazie ad un guizzo di Lapadula.

Il miglior piazzamento dei nerazzurri di D'Angelo in classifica ha dato i suoi frutti in semi, ma non sarà decisivo anche in finale: contro il Monza, in caso di parità di gol realizzati tra andata e ritorno conterebbero i punti realizzati in campionato (67 per entrambe le squadre) e, alla luce dell'ulteriore parità, si procederebbe con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

Nella regular season, il Pisa ha vinto entrambi i confronti andati in scena in campionato, sempre col risultato di 2-1. Il ritorno della finalissima si disputerà domenica prossima all'Arena Garibaldi.

Probabili formazioni

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Caldirola, Pirola; Molina, Ciurria, Barberis, Mazzitelli, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Gytkjaer. All. Stroppa.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Marin, Nagy, Mastinu; Benali; Puscas, Torregrossa. All. D'Angelo.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata, assistenti Peretti di Verona e Tolfo di Pordenone.

Monza - Pisa: dove vederla in tv o in streaming