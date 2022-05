Serie B, finale play-off: il Monza vince a Pisa (3-4) ed è promosso in A

E' il Monza il terzo club promosso in serie A. Nella finale di ritorno dei play-off di B, il club di Berlusconi e Galliani ha sbancato l'Arena Garibaldi di Pisa con uno spettacolare e rocambolesco 4-3, ottenuto ai supplementari.

A inizio gara il Pisa domina e segna subito due volte con Torregrossa e Hermannsson. Poi accorcia Machin, talento della squadra di Stroppa.

Nella ripresa arriva anche il pari dei lombardi con Gytkjaer, ma Mastinu al 90’ manda il match ai supplementari. Marrone pareggia nel primo extra time e qualche minuto più tardi ancora il danese Gytkjaer segna il gol promozione.

Termina 3-4 una finale stupenda e indimenticabile. Il Monza festeggia la sua prima storica promozione in serie A. Ma grande onore ai toscani di Luca D'Angelo, che hanno dato tutto e hanno sfiorato il successo (erano stati campioni d'inverno al giro di boa).

Succede tutto nel primo tempo supplementare: prima Marrone e poi Gytkjaer ribaltano il match, sono le due reti che regalano al Monza la Serie A. Un percorso iniziato niente meno che in D, dopo un doloroso fallimento. Artefice il ds Filippo Antonelli, che in questi anni ha costruito organici sempre all'altezza e ha, per primo, riportato il club nei professionisti. Poi l'avvento di Berlusconi e l'inizio di un grande progetto destinato alla massima serie. Missione compiuta, e ora in A bisogna aspettarsi un Monza competitivo e subito all'altezza della categoria.

Il tabellino

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Siega (66' Lucca), Nagy (89' Masucci), Marin (85' Benali); Sibilli (85' Cohen); Torregrossa (66' Mastinu), Puscas (91' De Vitis). All. D'Angelo

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Pirola (91' Colpani), Marrone, Caldirola; Molina, Machin (104' Bettella), Barberis, Mazzitelli (76' D'Alessandro, 119' Paletta), Carlos Augusto; Dany Mota (104' Mancuso), Ciurria (72' Gytkjaer). All. Stroppa

Reti: 1' Torregrossa (P), 9' Hermannsson (P), 19' Machin (M), 79' Gytkjaer (M), 91' Mastinu (P), 6' p.t.s. Marrone (M), 11' p.t.s. Gytkjaer (M)

Arbitro Mariani.

Ammoniti: Birindelli (P), Dany Mota (M), Beruatto (P), Machin (M), Leverbe (P), Nagy (P), Masucci (P), Bettella (M). Angoli 5-4 (4-2); recupero 2', 4', 3' e 2'.

Pisa - Monza 3-4: gli highlights

Gli highlights di Pisa - Monza, finale di ritorno dei play-off di serie B, sono disponibili su Sky Sport