Serie B, la finale play-off è Venezia - Cremonese

Ultimo atto della stagione, 180' per eleggere la terza regina della serie B dopo Parma e Como. Venezia o Cremonese, solo una emergerà dalla finale dei playoff di serie B. Il grande spettacolo della finalissima sta per cominciare. Saranno tante sfide nella sfida, come quella tra i bomber Coda e Pojahnpalo, o quella sulla panchine, tra Vanoli e Stroppa, che il bis dopo aver già vinto una finale due anni fa sulla panchina del Monza (contro il Pisa).

I lombardi di Stroppa, quarti in classifica dopo la stagione regolare, dopo il 2-2 dell'andata (che aveva visto i grigiorossi in doppio vantaggio e i calabresi capaci di rimontare) allo Zini si sono infatti imposti nettamente: 4-1, con tre reti nel primo tempo di Vazquez, Bonaiuto (che aveva colpito anche un palo) e Coda, e con il poker di Sernicola quando ormai i giallorossi erano rimasti in 10 uomini.

Ieri, invece, il Venezia — già vincitore per 1-0 al Barbera — si è imposto 2-1 sul Palermo al Penzo: prima Tessmann sorprende Pigliacelli al 4', poi Candela firma il raddoppio dopo una volata di Zampano al 44'.

Serie B, finale play-off: quando si gioca e dove vederla

Cremonese-Venezia, 30 maggio 2024, 20.30, DAZN

Venezia-Cremonese, 2 giugno 2024, 20.30, DAZN