Serie B, finale play-off: la vigilia del tecnico del Monza Giovanni Stroppa

Giovanni Stroppa ci riprova. Dopo aver portato in serie A il Crotone nel 2020, l'ex fantasista di Milan e Lazio cerca il bis sulla panchina del Monza.

Domani sera giocherà allo U-Power Stadium la finale d'andata dei play-off di serie B, contro il Pisa: "E' la partita più importante dell’anno: ormai ne restano due, o vinciamo o non vinciamo. Si decide una stagione", le parole dell'allenatore della provincia di Lodi. Nelle ultime ore, blitz di Silvio Berlusconi in allenamento per incoraggiare la squadra nell'ultimo atto della stagione: "Ha detto alla squadra le stesse cose che mi dice al telefono, le aveva dette prima della partita di Brescia e ieri ha fatto lo stesso discorso sulla falsariga di quello precedente. Ogni vigilia di partita siamo sempre col dottor Galliani e il dottor Pellegrino, a volte viene anche il presidente Berlusconi. Averli vicino cambia. Sarebbe stato bello averli sempre, hanno anche altri impegni, ma più si avvicina la partita più fanno valere la loro vicinanza fisica".

Sfida da 180' contro il Pisa: decisiva la gara casalinga di domani sera? "Non faccio questi tipi di percorsi mentali. Cercheremo di fare la partita e di vincerla, giocheremo sempre per vincerla così come successo a Brescia".

Stroppa deciso a ripartire dall'undici che ha eliminato il Brescia pochi giorni fa nella semifinale di ritorno, con Mota e Gytkjaer in attacco dal 1' nel suo 3-5-2. "Abbiamo preparato la partita e cercato di lavorare con più opzioni e la squadra che inizierà è quella che sta meglio mentalmente. Tanti giocatori decisivi? Me lo auguro, è una freccia da poter mettere nell’arco. Bisogna conoscere la Serie B, mantenere la mentalità e continuare a lavorare così. Sono gare da dentro e fuori e bisogna lavorare molto bene nei dettagli. Mancuso e Gytkjaer? Questa competitività cresce di giorno in giorno, come succede spesso nel finale di stagione vorrei non finisse mai il campionato perché i ragazzi escono fuori in tutto quello che è stato il loro percorso. Abbiamo visto che stanno bene e mi premeva averli a disposizione in termini di condizione fisica, mentale e di salute".