Serie B, la formazione ideale della stagione 2019/2020: ecco la top 11

Benevento, Crotone e Spezia promosse in Serie A, Perugia, Trapani, Juve Stabia e Livorno retrocesse in C. Questi gli esiti dell'ultimo campionato di Serie B, il cui atto finale, con il ritorno della finale playoff tra Spezia e Frosinone, è andato in scena lo scorso 20 agosto. Un campionato che, come da tradizione, ha dato spettacolo, con verdetti in bilico fino agli ultimi minuti del torneo e con molti giocatori riusciti a mettersi in luce. Tra questi la Lega B, attraverso dei sondaggi aperti sui propri canali social, ha eletto la formazione ideale della stagione 2019/2020.

Porta e difesa, dominio del Benevento

Dominio del Benevento nel pacchetto arretrato: in porta c'è il portiere classe 1996 Lorenzo Montipò, mentre in difesa ci sono i centrali Massimo Volta e Lorenzo Caldirola ed il terzino destro ex Napoli Christian Maggio. Sulla corsia di sinistra, invece, spazio per il crotonese Antonio Mazzotta.

Centrocampo, Volta guida il reparto

In mezzo al campo, nel 4-3-3 proposto dalla Lega, spazio ancora per Benevento e Crotone, rappresentate rispettivamente dai piedi educati di Nicolas Viola e Ahmad Benali, e per il giocatore del Pordenone di proprietà del Milan Tommaso Pobega, una delle maggiori rivelazioni del torneo.

Attacco, il re è il capocannoniere Simy

Al centro dell'attacco non poteva ovviamente mancare il nigeriano del Crotone Simy, laureatosi capocannoniere del campionato con le sue 20 reti, una in più del centravanti del Perugia Pietro Iemmello. Ai suoi lati il rinato Marco Sau, protagonista assoluto della stellare stagione del Benevento, ed Emmanuel Gyasi, guizzante attaccante dello Spezia.

Panchina, la rivincita di Inzaghi

In panchina, a guidare questa formazione ideale, l'allenatore del Benevento Filippo Inzaghi. Una scelta inevitabile, visto il sontuoso cammino di cui si è reso protagonista l'ex attaccante sulla panchina dei sanniti: i campani hanno infatti letteralmente dominato il campionato di B, conquistando la promozione con ben sette giornate di anticipo e chiudendo la stagione con 86 punti, diciotto in più del Crotone secondo. Per Pippo, dopo l'amara esperienza di Bologna, una meritata rivincita.