Serie B, le formazioni tipo delle venti squadre ad una settimana dal campionato

Manca sempre meno. Venerdì prossimo con l'anticipo Parma - Bari scatta ufficialmente la serie B 2022/2023. Il torneo cadetto più atteso degli ultimi anni, con Genoa, Cagliari, Bari, Palermo e altri capoluoghi di regione e club di grande tradizione, sta per ricominciare. Dopo le amichevoli e i debutti in Coppa Italia, le scelte dei tecnici sono ormai abbastanza cristallizzate. Certo, il mercato è in pieno fermento e le novità - anche nelle ultime ore prima dell'esordio - potrebbero cambiare gli scenari in vista della prima giornata e poi dell'intera stagione. Il caso più paradossale è quello del Palermo, che sta per annunciare il nome del suo nuovo allenatore dopo le dimissioni di Baldini: dovrebbe spuntarla Eugenio Corini. Nonostante le incertezze del periodo, è possibile prevedere quali saranno in grandi linee le formazioni di partenza delle venti squadre partecipanti alla nuova serie B. Le novità più clamorose? Su tutte, l'arrivo del 35enne ex Barcellona e Chelsea, Cesc Fabregas, al Como. Poi Coda, Lapadula, Mancuso e Torregrossa. Ma occhio alle rivelazioni, che come sempre saranno tantissime. Ecco le venti formazioni con i rispettivi sistemi di gioco e i nuovi acquisti evidenziati.

Serie B, le formazioni tipo delle venti squadre partecipanti

Ascoli (4-3-3): Leali; Salvi, Botteghin, BELLUSCI, Falasco; Caligara, Saric, Collocolo; Bidaoui, Dionisi, FALZERANO. Allenatore: Bucchi.

Bari (4-3-1-2): CAPRILE; Pucino, Terranova, VICARI, Ricci; FOLORUNSHO, Maita, MALLAMO, BELLOMO; CETER, Antenucci. Allenatore: Mignani.

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Pastina, Glik, Foulon; Tello, Acampora, Ionita; Insigne, LA GUMINA, Farias. Allenatore: Caserta.

Brescia (4-3-1-2): LEZZERINI; Karacic, Cistana, Adorni, Huard; Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli; GALAZZI; Moreo, NIEMEIJER. Allenatore: Clotet.

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; DI PARDO, Goldaniga, Altare, CARBONI; Deiola, VIOLA, Rog; Pereiro; LAPADULA, Pavoletti. Allenatore: Liverani.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Cassandro, Frare, Del Fabro, FELICIOLI; Branca, Pavan, Vita; Antonucci; ASENCIO, EMBALO. Allenatore: Gorini.

Como (4-4-2): Zanotti; Iovine, ODENTHAL, BINKS, IOANNOU; PARIGINI, Bellemo, FABREGAS, Blanco; MANCUSO, CERRI. Allenatore: Gattuso.

Cosenza (4-3-2-1): Matosevic; RISPOLI, Rigione, MERONI, LA VARDERA; Voca, Florenzi, Vallocchia; D'URSO, BRIGNOLA; Larrivey. Allenatore: Dionigi.

Frosinone (4-3-3): TURATI; Zampano, Szyminski, LUCIONI, Cotali; Boloca, Rohden, KONE; Garritano, MORO, CASO. Allenatore: Grosso.

Genoa (4-2-3-1): MARTINEZ; Hefti, Bani, DRAGUSIN, PAJAC; Badelj, Sturaro; Gudmundsson, JAGIELLO, YALCIN; CODA. Allenatore: Blessin.

Modena (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, DE MAIO, Silvestri, Ponsi; MAGNINO, Gerli, GARGIULO; Tremolada: DIAW, FALCINELLI. Allenatore: Tesser.

Palermo (4-2-3-1): PIGLIACELLI; SALA, NEDELCEARU, Somma, Crivello; De Rose, Luperini; Valente, Fella, ELIA; BRUNORI. Allenatore: Corini?

Parma (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Cobbaut, ROMAGNOLI, Pezzella; ESTEVEZ, Bernabé; Man, Vazquez, Mihaila; Tutino. Allenatore: Pecchia.

Perugia (3-5-2): GORI; Sgarbi, VULIKIC, Angella; CASASOLA, Santoro, VULIC, Kouan, LISI; Melchiorri, DI SERIO. Allenatore: Castori.

Pisa (3-5-2): Nicolas; CANESTRELLI, RUS, Hermannsson; ESTEVES, Touré, Nagy, Marin, Beruatto; CISSE, TORREGROSSA. Allenatore: Maran.

Reggina (4-3-3): COLOMBI; Loiacono, CAMPORESE, GAGLIOLO, Giraudo; MAJER, OBI, LOLLO; CICERELLI, SANTANDER, CANOTTO. Allenatore: Inzaghi.

SPAL (4-3-1-2): Thiam; Dickmann, DALLE MURA, Meccariello, Tripaldelli; Maistro, Esposito, Zanellato; Mancosu; LA MANTIA, MONCINI. Allenatore: Venturato.

SudTirol (3-4-1-2): IACOBUCCI; BERRA, BARISON, Curto; SIEGA, NICOLUSSI CAVIGLIA, Voltan, D’ORAZIO; SPROCATI; CARRETTA, MAZZOCCHI. Allenatore: Zauli.

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Ghiringhelli, Sorensen, BOGDAN, Martella; Palumbo, DI TACCHIO, Agazzi; Partipilo, Pettinari; Donnarumma. Allenatore: Lucarelli.

Venezia (4-3-1-2): JORONEN; ZAMPANO, WISNIEWSKI, Ceccaroni, ZABALA; ANDERSEN, Busio, Cuisance; Aramu; NOVAKOVICH, PIERINI. Allenatore: Javorcic.