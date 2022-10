Serie B, Frosinone - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Allo Stirpe di Frosinone va in scena una delle partite più interessanti della decima giornata di andata di serie B. I ciociari di Fabio Grosso, che ritrova una delle squadre allenate ad inizio carriera (con successo), arrivano con il pieno di entusiasmo dopo aver vinto la prima volta fuori casa in questa stagione, a Venezia. Al contrario, i pugliesi si presentano in terra laziale con due ko sul groppone: quello di Coppa Italia a Parma e quello casalingo di una settimana fa contro l'Ascoli (primo stagionale e casalingo). Entrambe le squadre oggi tallonano la Ternana capolista con un punto di ritardo. Se da una parte i canarini di Grosso vogliono continuare a scalare la classifca e dare fastidio a tutti anche per la corsa alla vetta, dall'altra i biancorossi non possono permettersi un altro stop se vogliono restare agganciati alle battistrada del torneo. Sfida interessantissima sarà quella tra le rivelazioni del campionato: da una parte Moro, giovane bomber esploso l'anno scorso a Catania e dirottato a Frosinone dal Sassuolo, dall'altra il solito Cheddira, che spinge il Bari ma anche la sua carriera, che potrebbe avere la definitiva svolta in caso di convocazione al Mondiale da parte del Marocco, la sua Nazionale.

Frosinone - Bari: probabili formazioni

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Ravanelli, Lucioni, Szyminski, Frabotta; Boloca, Mazzitelli; Rohden, Garritano, Ciervo; Moro. All. Grosso.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Vicari, Di Cesare, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Bellomo; Antenucci, Cheddira. All. Mignani.

Frosinone - Bari: dove vederla in tv o in streaming

Frosinone - Bari, gara della 10a giornata di serie B, in programma domani, sabato 22 ottobre, alle 14, allo stadio Stirpe, sarà trasmessa in tv da Sky Sport. La gara verrà trasmessa in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.