Serie B, Frosinone - Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Frosinone sempre vincente in casa. Senza subire gol. L'elogio della solidità e della fame di successi fin qui racchiuse nella squadra di Fabio Grosso, che torna in campo dopo la sosta da capoclassifica in fuga solitaria: allo Stirpe arriva il Cagliari di Liverani, una delle maggiori accreditate alla promozione diretta. I sardi, appena retrocessi dalla Serie A, finora stanno un po’ faticando a calarsi in questa categoria, con calciatori che mai avevano calpestato i campi cadetti. Il Frosinone, però, non vuole assolutamente interrompere la striscia vincente che meritatamente l’ha portato in vetta alla classifica di Serie B. Grosso per l’occasione non avrà a disposizione Kone, ma recupera Oyono. Recuperato anche Rohden. In dubbio Caso che in settimana ha dovuto fare i conti ancora con i soliti problemi alla spalla. Molto probabile un suo forfait. In porta agirà Turati. La linea a quattro di difesa dovrebbe prevedere Sampirisi e Frabotta sugli esterni, con Ravanelli e Lucioni nel mezzo. A centrocampo Mazzitelli e Boloca, con Rohden e Garritano impiegati sulle corsie laterali. In avanti, coppia Moro-Mulattieri.

I sardi vogliono rialzarsi dopo un avvio stentato di stagione. Liverani per la gara dello Stirpe dovrebbe affidarsi al 4-3-2-1. In porta agirà Radunovic. La linea difensiva sarà formata da Di Parso e Carboni sulle corsie laterali, mentre nel mezzo spazio alla coppia Capradossi-Altare. Il terzetto di centrocampo vedrà Viola in cabina di regina e ai suoi lati Nandez e Rog. Alle spalle di Lapadula agiranno Mancosu e Luvumbo.

Frosinone - Cagliari: probabili formazioni

Frosinone (4-4-2): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta; Rohden, Mazzitelli, Boloca, Garritano; Moro, Mulattieri. All. Grosso.

Cagliari (4-3-2-1): Radunovic; Di Parso, Altare, Capradossi, Carboni; Nandez, Viola,Rog; Mancosu, Luvumbo; Lapadula. All. Liverani.

ARBITRO Fabbri di Ravenna.

Frosinone - Cagliari: dove vederla in tv o in streaming

Frosinone - Cagliari, gara della 14a giornata di serie B, in programma domani, domenica 27 novembre, alle 15, allo stadio Stirpe, sarà trasmessa in tv da Sky Sport. La gara verrà trasmessa in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.