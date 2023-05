Serie B, Frosinone - Genoa: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sarà una partita differente, perché gli stati d’animo di chi la vivrà, indipendentemente dal ruolo ricoperto, ondeggeranno tra l’acceso interesse verso il risultato finale, dato che il primo posto è aritmeticamente ancora in discussione, e la serenità di chi ha già accarezzato la consacrazione della promozione diretta in Serie A. Frosinone e Genoa oggi alle 16:15 allo stadio Stirpe daranno dunque vita a una sfida interamente dedicata allo spettacolo per questo match del trentasettesimo turno di Serie B che si gioca al Benito Stirpe, in terra ciociara. I ciociari, protagonisti di una stagione a tratti mistica, hanno abituato ai filotti di gare positive, motivo per il quale non sorprendono le cinque partite senza sconfitte che sublimano lo stato di forma in vista dell’appuntamento di sabato. Le ultime due sfide hanno visto i ragazzi di mister Fabio Grosso realizzare ben 6 gol, produttività che ha concesso ai Leoni della Ciociaria di tornare a essere il miglior attacco della cadetteria, con 57 reti finora realizzate.

L’ultima uscita, terminata con il successo sul campo del Pisa per 3-1, ha ulteriormente mostrato come ogni calciatore sia stato coinvolto in questo proficuo processo, dato che ogni interprete quando chiamato in causa ha risposto presente. Ne è un esempio concreto Gennaro Borrelli, che ha trovato il suo secondo gol consecutivo (il quinto in campionato) ed è stato anche il calciatore che ha tirato maggiormente (quattro volte, dato condiviso con Ettore Gliozzi e Stefano Moreo). L’evento contro il Grifone sarà certamente faticoso per quelli che saranno i padroni di casa, chiamati a duellare con la compagine che ha la più alta percentuale media di possesso palla della Serie BKT (57.8%), motivo per il quale bisognerà evitare di sottostare al palleggio ricercato dagli avversari. Ai calciatori più tecnici, quali Boloca (contro il Pisa il calciatore ad aver toccato più volte il pallone, 70, assieme a Rus), Garritano e i tanti soci che i leader del campionato hanno a disposizione. Un gruppo, quello ciociaro, che ha il timbro del Made in Italy: il Frosinone è primo per gol realizzati da calciatori italiani (48 su 57, ben l’84%) e uno dei cinque club della Serie B ad avere l’età media di 25 anni. Il fattore età è davvero favorevole ai ragazzi di Grosso: il 34% dei minuti giocati ha visto protagonisti under 23 e, composizione della rosa alla mano, praticamente un calciatore su due è nato dopo il 2000.

Da quando Alberto Gilardino è stato promosso in prima squadra, il Genoa è stata la miglior squadra della Serie BKT per punti raccolti. Dalla sedicesima giornata, la prima con Gila al timone, i rossoblù hanno ottenuto ben 48 punti, 6 in più proprio del Frosinone. Un rendimento figlio di 14 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta in quel di Parma. Trentuno gol fatti e appena nove subiti, ulteriori tratti che consentono di applaudire una squadra ritrovatasi nelle idee propositive, effervescenti e funzionali di un tecnico che sin da subito compattato l’ambiente e incantato gli appassionati. Miglior difesa della Serie B proprio assieme al Frosinone (appena 22 gol subiti), il Genoa proverà a non incassare e, al contempo, attaccare grazie alla qualità dei propri interpreti, come il tandem d’attacco composto da Massimo Coda (dieci gol e cinque assist) e Albert Gudmundsson (nove gol e cinque assist), due profili d’eccellenza per la cadetteria. L'effetto contagio della Serie BKT vale anche per il Genoa, passato da una percentuale del 32% dell'inizio campionato (sul totale dei giocatori impiegati) al 42% del girone di ritorno, il tutto grazie soprattutto alla fiducia conferita da Alberto Gilardino.

La sfida può trasformarsi in un match point per il Frosinone grazie al +4 sui liguri. I ciociari con una vittoria o addirittura un pareggio confermerebbe matematicamente il primo posto e l'alzata della Coppa Nexus. In caso contrario, il Genoa con una vittoria accorcerebbe le distanze ad un solo punto per poi giocarsi le ultime possibilità nel turno conclusivo della regular season. Da una parte una squadra, il Frosinone, che ha saputo fare gruppo e sfruttare tutta la rosa per esaltare il singolo nei momenti del bisogno. Dall’altra parte il Genoa, squadra che ad un certo punto della stagione ha sbloccato il suo potenziale mettendo le grandi individualità al cospetto del gruppo e del risultato. Frosinone-Genoa, dunque, è una sfida che numeri, talento e risultati ottenuti consigliano di seguire: l’epilogo sarà certamente uno spettacolo per i tifosi del campionato degli italiani ma non solo.

Frosinone - Genoa: probabili formazioni

Frosinone (4-3-3) Turati; Sampirisi, Szyminski, Lucioni, Cotali; Rohden, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Moro, Caso. All. Grosso. Genoa (4-2-3-1) Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Jagiello, Frendrup; Ekuban, Aramu, Salcedo; Puscas. All. Gilardino.

Serie B, Frosinone - Genoa: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Frosinone - Genoa, gara della 37a giornata di serie B, si gioca oggi, sabato 13 maggio, alle 16:15 allo stadio Stirpe di Frosinone, e sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.