Serie B, Frosinone - Palermo: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Frosinone-Palermo non è una partita come tante. E' il remake della finale play-off per la serie A del 2025/2016, finita con il salto nella massima serie dei ciociari e con una lunga coda polemica che ha creato non poche tensioni frai due club. Ma è anche l'incrocio tra due ex compagni di squadra in maglia rosanero, Grosso e Corini, protagonisti del ritorno in serie A dei siciliani nel 2004 (32 anni dopo l'ultima volta) e oggi sulle panchine delle due formazioni, avversari per una notte. O forse per un'intera stagione, sognando di lottare ancora entrambe per tornare in A. Non è la prima volta che i due si affrontano da tecnici, ma questa partita avrà un sapore particolare: "Ho già affrontato Fabio Grosso quando allenava il Verona e quando allenava il Bari e io ero a Novara prima e poi a Brescia – ha raccontato Corini – ci conosciamo anche come allenatori, ma ora la cosa è diversa perché lo ritrovo da allenatore del Palermo".

Domani pomeriggio alle 14 riflettori sullo stadio Benito Stirpe in cui l'atmosfera sarà molto calda: sono già vicini a quota 10mila i tagliandi venduti per la partita. Al netto degli infortunati Accardi, Broh e Devetak, Corini ha tutti a disposizione e va verso la riconferma dell'undici visto venerdì scorso al Barbera contro il Genoa, capace di battere la corazzata ligure. Spazio dunque al tridente offensivo Di Mariano-Brunori-Elia e al duo di difensori centrali Nedelcearu-Marconi, sino ad ora il meno battuto tra quelli schierati in questo inizio di campionato. In vista della sfida di domani Fabio Grosso dovrà fare sicuramente a meno del terzino destro Oyono, infortunato: a centrocampo in forte dubbio la presenza degli acciaccati Rohden e Konè. Nel 4-2-3-1 dei ciociari in difesa spazio dunque a Sampirisi a destra, con il duo composto da Lucioni e dall'ex rosanero Szyminski al centro e Cotali a sinistra. In avanti pronti Caso, Garritano e Oliveri a sostegno di Moro.

Frosinone - Palermo: probabili formazioni