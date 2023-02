Serie B, Frosinone - Parma: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Entusiasmo alle stelle da una parte, delusione dall'altra. Il Frosinone ospita il Parma in uno dei due anticipi della 26a giornata di serie B. Per la capolista di Grosso previsto il sold out (restano poco più di mille biglietti disponibili, curve già esaurite) contro Buffon e compagni per una partita in cui i ciociari proveranno a fare definitivamente il vuoto alle loro spalle e mettere una pesante ipoteca sulla serie A diretta. Il tecnico dei laziali ritroverà un altro amico, con lui in trionfo a Berlino nel 2006, ovvero il 45enne portiere del Parma. Il Frosinone sta dominando il campionato con 15 punti di vantaggio sulla terza in classifica: ha ormai in pugno la Serie A. Diciannove punti nelle ultime sette per Insigne jr e compagni, che vengono dal pari di Palermo. Più difficile e deludente il cammino del Parma: un percorso altalenante per Pecchia, che si è staccato dal treno delle prime e ora deve sperare di blindare un posto nei play-off. Nelle ultime 5 giornate 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte per Inglese e compagni, oggi decimi con 34 punti, 1 in meno rispetto alla zona play-off. Domani out per squalifica Coulibaly.

Quella di domani sera allo Stirpe sarà l'undicesima sfida tra le due squadre. Dei 10 precedenti, 2 giocati in Serie A risalenti nella stagione 2018/19.