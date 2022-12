Serie B, Frosinone - Pisa: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Serie B questa sera regala un posticipo di lusso per la 17a giornata. Al Benito Stirpe di Frosinone arriva il Pisa di Luca D’Angelo, una delle squadre più in forma del momento. La capolista ciociara, dopo aver sbancato Reggio Calabria e scavato un solco netto dalle inseguitrici, deve superare un altro esame di maturità. I nerazzurri, con il ritorno in panchina del pescarese (sarà derby sulle panchine), hanno ripreso il proprio cammino trionfale che li ha portati, lo scorso anno, ad un passo dalla Serie A.

I toscani, proprio dopo il Frosinone, hanno ottenuto più punti di tutte nelle ultime 10 partite. Con D’Angelo non hanno mai perso e hanno ottenuto ben 20 punti nelle ultime 10 partite, solamente 3 in meno del Frosinone. Negli ultimi mesi, il Pisa è la squadra che più tiene il passo del Frosinone, anche se paga in classifica il ritardo delle prime giornate catastrofiche con Maran in panchina.

Le ultime

Grosso sembra intenzionato a riconfermare gran parte dell’undici che ha espugnato il ‘Granillo’. In porta Turati. In difesa Monterisi e Frabotta si giocano una maglia da titolare con Sampirisi e Cotali, con Oyono che scalpita per ritrovare minuti nelle gambe dopo il lungo stop. In mezzo alla difesa confermata la coppia Ravanelli-Szyminski. Ancora out Lucioni. A centrocampo molto probabilmente saranno di nuovo in campo Boloca e Mazzitelli, con Lulic in panchina. Rohden si gioca il posto con Ciervo per una maglia nel terzetto sulla trequarti, completato da Insigne e Garritano. Visto il momento di forma, Mulattieri dovrebbe essere preferito a Moro come punta di riferimento.

Il Pisa è reduce da un bel filotto interno, con 4 successi consecutivi. Fuori casa, però, la musica cambia. I toscani sono reduci da quattro pareggi di fila, con la vittoria che manca da inizio ottobre. D’Angelo dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-2-1: in porta Livieri. Difesa a quattro con Calabresi e Beruatto sugli esterni, nel mezzo spazio a Hermannson e Rus. A centrocampo agiranno Ionita, Nagy e Tourè, mentre sulla trequarti spazio al talento romeno Morutan e a Sibilli. In avanti Gliozzi favorito su Torregrossa.

Frosinone - Pisa: le probabili formazioni

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Szyminski, Ravanelli, Frabotta; Boloca, Mazzitelli; Rohden, Insigne, Garritano; Mulattieri. All. Grosso.

Pisa (4-3-2-1): Livieri; Calabresi, Hermannson, Rus, Beruatto; Ionita, Nagy, Tourè; Sibilli, Morutan; Gliozzi. All. D'Angelo

Frosinone - Pisa: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La sfida tra Frosinone e Pisa, in programma oggi, domenica 11 dicembre, alle ore 20.30, allo stadio "Stirpe" sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.