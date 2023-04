Serie B, Frosinone - Sudtirol: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Primo match point per la Serie A per il Frosinone: domani pomeriggio, in casa in uno stadio "Stirpe" sold out da giorni, la squadra di Grosso potrebbe chiudere i conti per il ritorno nella massima serie. Il primo obiettivo è vincere contro l'ostico Sudtirol di Bisoli, quarta forza di questo campionato. In caso di successo, i ciociari dovrebbero aspettare poi il risultato di Pisa-Bari, in programma domenica pomeriggio alle 16:15: in caso di sconfitta dei biancorossi, con +13 punti dalla terza, i ragazzi di Grosso sarebbero promossi aritmeticamente in A. Un pari del Bari non basterebbe a chiudere i conti in anticipo. Un incrocio non facile, ma possibile, anche se i padroni di casa avranno l'attacco monco: out Mulattieri (stagione finita a causa di una lesione muscolare) e Caso, che dovrà scontare un turno di squalifica. Il primo è il capocannoniere gialloazzurro con 12 centri, il secondo lo segue a quota 7. Il tecnico pescarese punta però su un reparto in cui sono tanti i possibili uomini chiave: Insigne (7 reti), Moro (6), Borrelli (3) e Baez (1). E Bidaoui, che attende la sua prima firma stagionale allo "Stirpe".

Il sogno tirolese

Il Sudtirol non potrà certo stare a guardare. Dopo aver perso una settimana fa ad Ascoli, ha visto il Cagliari avvicinarsi a 4 punti e adesso deve difendere il quarto posto (quasi impossibile riprendere il Bari al terzo), che gli garantirebbe di coronare una stagione da favola, la prima della sua storia in serie B, chiudendo tra le grandi e accedendo ai play-off dal secondo turno con gare di andata e ritorno. Se Frosinone è pronta a festeggiare, anche a Bolzano qualcuno culla il sogno di ritrovarsi clamorosamente in serie A...

Frosinone-Sudtirol: probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Rohdén, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Moro, Bidaoui. All. Grosso.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; De Col, Tait, Schiavone, Lunetta; Odogwu, Mazzocchi. All. Bisoli.

Serie B, Frosinone - Sudtirol: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Frosinone - Sudtirol, gara della 34a giornata di serie B, in programma domani, sabato 22 aprile, alle 14, allo stadio "Benito Stirpe" sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.