Serie B, Genoa - Benevento: dove vederla in tv o in streaming

Dopo lo spettacolo dell'anticipo tra Bari e Palermo, finito 1 a 1 davanti a 35mila spettatori, oggi scendono in campo altre big della serie B per la seconda giornata che si completerà domani sera. La partita più attesa è senza dubbio quella in programma a Marassi tra il Genoa e Benevento, altro match dal profumo di A, sia per la qualità dei protagonisti che per l'ambiente che le squadre troveranno sugli spalti: per il Grifone, nonostante la cocente retrocessione, ci sono già 19mila abbonati in cadetteria, una cifra record per la categoria. La squadra di Blessin, dopo un mercato da big e l'esordio con vittoria a Venezia (2-1 con le reti di Portanova e Yeboah), ha acceso l'entusiasmo della metà rossoblu di Genova. Che questa sera vuole un'altra prova di forza contro una delle squadre più attrezzate e ambiziose degli ultimi anni in serie B. Il Benevento, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative, terminata con l'eliminazione ai play-off, è partito male anche quest'anno: ko casalingo contro il Cosenza firmato da Larrivey.

Prima volta una contro l'altra, Genoa e Benevento, in serie B: i precedenti si sono giocati solo in A. Quest'anno, però, le formazioni si sono già incrociate nel primo turno di Coppa Italia, due settimane fa: ha vinto il Genoa 3-2. Caserta avrà sicuramente studiato quel match per trovare contromisure in grado di fermare l'assalto del Grifone questa sera nella bolgia di Marassi.

Genoa - Benevento: probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Frendrup; Portanova, Gudmundsson, Ekuban; Coda. All. Blessin.

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo; Karic, Viviani, Acampora; Farias, Forte, Improta. All. Caserta.

Genoa - Benevento: dove vederla in tv o in streaming

Genoa - Benevento in programma questa sera, sabato 20 agosto, alle ore 20.45, allo stadio Marassi di Genova, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, canale 253. Streaming su Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale, sulla piattaforma digitale di Sky e sull’app Sky Go, e sull’app e sul canale di Helbiz Live, presente su Prime Video.