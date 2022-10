Serie B, Genoa - Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'8a giornata di serie B si apre domani sera con una super sfida dal sapore di serie A. A Marassi, alle 20.30, si scontrano Genoa e Cagliari, due retrocesse dalla scorsa stagione di A. Se Blessin sta ritrovando risultati ed entusiasmo, mentre dall'altra parte il clima è teso: i sardi vengono dall'1-4 contro il Venezia e Liverani adesso rischia la panchina in caso di ko.

Pochi dubbi per il tecnico tedesco del Grifone, che deve rinunciare a Sturaro, Galdames, Badelj ed Ekuban. Confermato il 4-2-3-1 con in difesa il ballottaggio tra Sabelli e Hefti, il primo sembra essere favorito dopo l'ottima prova della settimana scorsa. Le mediana vedrà Strootman fare coppia con Frendrup, mentre in attacco c'è una sola maglia libera. Aramu e Gudmundsson viaggiano infatti veloci verso la conferma, così come l'inamvobile centravanti Coda. Resta da capire chi giocherà a destra con Jagiello in leggero vantaggio su Yalcin.

Liverani deve rinunciare a Rog e Barreca, entrambi potrebbero recuperare ma solo per la panchina. Tanti gli ex Genoa nella squadra sarda che in difesa schiererà dal primo minuto Goldaniga e in attacco come riferimento offensivo del 4-3-1-2 deve ancora sciogliere le riserve sul ballottaggio Lapadula-Pavoletti, con il primo favorito. In mediana senza il polacco giocherà Makoumbou regista con Viola e Nandez ai suoi fianchi. A sinistra Barreca è out e Obert dovrebe spuntarla su Carboni.

Genoa - Cagliari: probabili formazioni