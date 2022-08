Serie B, Strootman al Genoa: è ufficiale

Kevin Strootman è di nuovo un giocatore del Genoa: è ufficiale. Il centrocampista olandese, 32 anni compiuti lo scorso febbraio, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia. Il prestito potrebbe diventare obbligo in caso di promozione in Serie A del Grifone. Strootman oggi ha sostenuto le visite mediche ed è già apparso in un video sul profilo instagram ufficiale del Genoa, in cui torna a Marassi ed entra nella gradinata nord, il cuore del tifo rossoblu.

"Sono contento di tornare al Genoa, a Marsiglia stavo vivendo un momento brutto perché mi allenavo da solo. C’erano altri club ma nessuno era interessante come il Genoa, in una settimana mi sono convinto che la strada fosse quella giusta: i club della Serie A non mi volevano prendere dopo l’anno brutto vissuto a Cagliari", ha raccontato Strootman intercettato da Sky Sport. "L'obiettivo? Sarà difficile ma dobbiamo riportare il Genoa in Serie A. Voglio dimostrare che sono ancora un calciatore e non sono morto".

Il tweet del Genoa

"460 giorni dopo la sua ultima presenza con la maglia del Grifone, Kevin Strootman è nuovamente un calciatore rossoblù. Il centrocampista olandese, già 18 partite al Genoa nella stagione 2020/21, arriva dall’Olympique Marsiglia e indosserà la maglia numero 8. Bentornato Kevin!".

Ma il Genoa non si è fermato a Strootman: fatta anche per George Puscas del Reading. L’attaccante 26enne romeno è arrivato a Genova: anche per lui oggi visite mediche e firma sul contratto. Tutto nel giorno in cui, intanto, si presenta ai tifosi rossoblu Mattia Aramu, il trequartista arrivato pochi giorni fa dal Venezia. Ora sì che Blessin ha il dovere di centrare la A diretta con questo Genoa da corsa...