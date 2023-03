Serie B, Genoa - Cosenza: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Genoa sotto pressione: la squadra di Gilardino chiude la 28a giornata di serie B in casa contro il Cosenza, ma scende in campo questa sera da terza in classifica, dopo aver subito ieri il sorpasso di un Bari senza freni. Contro i calabresi, a caccia di punti vitali per la salvezza, il Grifone è costretto a vincere se vuole ripartire dal secondo posto che vale la promozione diretta.Gilardino è reduce da quattro partite utili, con due vittorie e due pareggi. Il Cosenza è invece ultimo in classifica con 26 punti, ma continua a lottare per la salvezza dopo il successo nel derby casalingo contro la Reggina. Sarà una partita ostica per la corazzata genoana, contro un avversario che farà di tutto per portar via dal Ferraris almeno un punto. Gilardino per questo motivo ha lavorato su un Genoa più offensivo: l'ex bomber azzurro dovrebberecuperare Bani e schierare la difesa a tre con Vogliacco e Dragusin. In mediana torna tra i convocati Strootman, ma i titolari saranno Badelj e Sturaro con possibile turno di riposo per Frendurp. In attacco, senza Coda e Aramu, i rossoblu dovrebbero schierare Puscas come centravanti sostenuto da Gudmundsson e Yalcin in leggero vantaggio su Salcedo e Dragus. Sugli esterni più Haps di Criscito, mentre Hefti rientra ma giocherà ancora Sabelli. Dopo i due gol nel derby potrebbe trovare un posto tra i titolari Nasti con Marras alle spalle, anche se Cortinovis spinge per il sorpasso all'ultimo respiro. Al centro della difesa Rigione e Vasanen sono in vantaggio su Meroni, a centrocampo si va verso l'esclusione di Calò.

Alberto Gilardino non si fida dei calabresi: "Contro la Reggina sono riusciti in novanta secondi a ribaltare una partita difficile e lo hanno fatto per bravura, per spirito e con un pizzico di fortuna, con giocatori e un allenatore di qualità. Per questo noi dobbiamo fare una partita gagliarda davanti al nostro pubblico, cercando l'episodio favorevole che ci possa permettere di raggiungere un risultato positivo. Ma sempre attraverso passione, sacrificio, umiltà che questa deve avere sempre dentro la gara".

Genoa-Cosenza: probabili formazioni

Genoa (3-4-2-1): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Haps, Badelj, Sturaro, Sabelli; Gudmundsson, Yalcin; Puscas. All. Gilardino.

Cosenza (4-3-2-1): Micai; Rispoli, Rigione, Vaisanen, D’Orazio; Brescianini, Voca, Florenzi; Marras, D’Urso; Nasti. All. Viali.

Serie B, Genoa - Cosenza: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Genoa - Cosenza, posticipo della 28a giornata di serie B, in programma oggi, lunedì 6 marzo, alle 20.30, allo stadio Ferraris, sarà trasmesso in diretta in tv su Sky Sport (canale 252). Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.