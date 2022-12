Serie B, il Genoa esonera Blessin: tre idee per la panchina

Tanto tuonò che piovve. Il Genoa ha esonerato il tecnico Blessin. Una notizia che era nell'aria già da domenica scorsa, dopo il ko pesantissimo a Marassi contro il Cittadella. Per il momento, la panchina è stata affidata ad Alberto Gilardino, tecnico della Primavera. L'ex Campione del Mondo è molto apprezzato ai piani alti della società e sarà lui in panchina giovedì pomeriggio con il Sudtirol. Tra le soluzioni vagliate dal club, anche una sua conferma in caso di buoni risultati nell'immediato.

In realtà, però, il Genoa lavora su tre alternative. La lista dei candidati alla pachina del Grifone da qualche ora vede anche l'inserimento di una new entry di lusso: Claudio Ranieri, che sta scalando posizioni. L'ex tecnico della Sampdoria ha aperto alla possibilità di tornare a Genova, ma chiede un progetto chiaro e importante. Bisognerà trovare anche l'accordo sull'ingaggio, visto che Ranieri guadagna circa 2 milioni di euro all'anno. Le parti avrebbero già avuto dei contatti.

Sullo sfondo restano i nomi già noti a apprezzati dalla società: l'ex Spezia Bjelica, di cui si era già parlato dopo il ko di Perugia, quando aveva scavalcato Andreazzoli prima che la dirigenza confermasse Blessin. Più indietro al momento è Leonardo Semplici, ex Spal e Cagliari, il problema nel suo caso è lo stile di gioco, il 3-5-2, modulo preferito dell'allenatore poco si sposa con la rosa del Genoa.