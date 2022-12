Serie B, Genoa - Frosinone: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

È una sfida quasi inedita per la Serie B quella in programma domani, domenica 18 dicembre, al Ferraris tra il Genoa ed il Frosinone. Ad oggi, in cadetteria, si registrano due soli precedenti, e tutti risalenti alla stagione 2006-2007. Entrambi i confronti sono stati appannaggio del Grifone che si impose per 3-2 nel match casalingo del 16 dicembre 2006, reti di Diogo Taveres al 1’, Criscito al 12’ e Greco al 34’ a cui hanno, parzialmente risposto Lodi al 28’ e Margiotta al 41’. Nel match disputato al vecchio Matusa il 5 maggio 2007 il Genoa vinse per 0-2, reti di De Rosa al 34’ e Milanetto all’87’. Le due squadre, nella storia, si sono incrociate in campionato solo altre quattro volte. Tutte in Serie A. Nel campionato 2015-2016 e nel campionato 2018-2019. Il big match della domenica di campionato è invece una sfida da vetta della classifica. Gli osservatori imparziali del campionato probabilmente si sarebbero aspettati le due squadre a posizioni invertite a questo punto della stagione, ma il Frosinone si è saputo dimostrare un club solido e con le idee chiare, oltre che con una rosa lunga ed organizzata. La grande qualità individuale del Genoa non è ancora diventata unità di gruppo in alcune occasioni, e questo ha causato alcune defezioni nel percorso.

Situazioni che pongono il Frosinone saldamente in testa alla graduatoria con 36 punti frutto di 11 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Numeri a quali il Genoa risponde con 27 punti esito di 7 vittorie, 6 pareggi e 4 k.o. Numeri che vengono rafforzati dal fatto che la squadra allenata da Fabio Grosso è in serie positiva da dieci turni, l’ultima sconfitta risale al 1° ottobre quando i canarini ciociari furono sconfitti dal Parma 2-1. Da allora 7 vittorie e 3 pareggi con l’aggiunta di due cleen sheet negli ultimi due incontri disputati. Ad oggi il portiere dei gialloblù Stefano Turati, numero 1 del campionato con il maggior numero di match conclusi con la porta inviolata, 10 in totale. Questa striscia positiva del Frosinone in Serie B è la seconda più lunga della propria storia dietro quella record, di 16 partite senza sconfitte (8 vittorie ed 8 pareggi), conseguita a cavallo tra l’8 ottobre 2017 ed il 10 febbraio 2018. Nello stesso lasso in cui la capolista è risultata imbattuta il Genoa ha avuto un rendimento diverso fatto di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Da segnalare inoltre che in tre delle ultime quattro partite in Serie BKT il Genoa non è andato a segno.

Le ultime curiosità riguardano le modalità di realizzazione delle due formazioni. Il Frosinone è la squadra di tutta la Serie BKT che ha segnato di più nel secondo tempo, è successo 17 volte, mentre il Genoa, al contrario, è quella che lo ha fatto di meno in assoluto. Solo 7 reti dal minuto 45 al minuto 90, più recupero.

Genoa - Frosinone: le probabili formazioni

Genoa (4-3-1-2) Semper, Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu; Puscas, Coda. All. Gilardino.

Frosinone 4-3-3: Turati; Sampirisi, Szyminski, Ravanelli, Cotali; Rohden, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Mulattieri, Garritano. All. Grosso.

Pisa - Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La sfida tra Genoa e Frosinone, in programma domani, domenica 18 dicembre, alle ore 20.30, allo stadio "Ferraris" sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.