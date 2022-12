Serie B, Gilardino ha due partite per tenersi stretto il Genoa

Due partite per tenersi stretto il Genoa. Alberto Gilardino avrà ancora 180' da "tirocinante" della panchina in serie B prima di conoscere il suo futuro. Ma la strada sembra essere tracciata. Dopo aver raccolto l'eredità di Blessin, esonerato due settimane fa, l'ex Campione del Mondo del 2006 ha debuttato vincendo al Ferraris contro l'ostico Sudtirol e si è confermato pareggiando in trasferta su un campo complicato come quello di Ascoli. Quattro punti in due partite e il pieno di fiducia, quella che i tifosi rossoblu gli avevano già accordato a prescindere, dopo averlo visto fare molto bene alla guida della formazione Primavera del Grifone. Gilardino, per il momento, ha allontanato da Genova Bjelica, Ranieri e altri potenziali colleghi che potrebbero ambire alla panchina del suo Genoa. Suo, almeno fino alla fine del 2022. La società non intende stravolgere i piani in questo momento. Se tutto dovesse andare per il meglio, con Gila pianificherebbe il mercato di gennaio e andrebbe a lottare per la promozione nel 2023. In caso di risultati negativi nei prossimi 180', il club avrebbe il tempo di scegliere un nuovo allenatore, presentarlo alla squadra e farlo lavorare durante la sosta con il gruppo, facendo mercato con la dirigenza per rivedere la rosa rossoblu.

Il calendario

Gilardino se la giocherà da qui alla pausa contro due avversarie di rango. Domenica prossima ospiterà il Frosinone primo della classe a Marassi (ore 20.30) per una sfida dal sapore Mundial contro Fabio Grosso. La sera di Santo Stefano, 26 dicembre, sarà ospite del Bari, terzo in classifica. Due test probanti, complicati, ma per questo molto attendibili sulla tenuta della squadra e sulla capacità del giovane allenatore di gestire un gruppo di calciatori di prima fascia per la categoria, molti dei quali abituati alla serie A o mestieranti esperti della cadetteria. Per il momento, Gilardino sembra aver trovato il giusto feeling con lo spogliatoio, al contrario del suo predecessore, nei fatti esonerato dalla squadra prima ancora che dalla società. L'obiettivo del Genoa è la promozione, diretta o dai play-off. Sarà Gila a centrare il target nel 2023? Il suo violino è pronto a suonare per il popolo rossoblu...