Serie B, Genoa - Modena: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Domani pomeriggio torna in campo anche il Genoa, la candidata numero uno alla promozione diretta in A. A Marassi arriva la matricola (solo sulla carta) Modena. Blessin cerca il riscatto dopo aver conosciuto la sconfitta la settimana scorsa a Palermo. Non solo: il tecnico belga non ha ancora vinto una partita casalinga e vuole sfatare questo tabu dopo due pareggi davanti al pubblico da record dello stadio genovese. Fischio d'inizio alle 16:15, le ultime alla vigilia della gara e le indicazioni per seguire il match in diretta tv o streaming.

Le ultime

Blessin ha cambiato molto poco in questo primo scorcio di campionato e molto probabilmente proseguirà con gli uomini scelti finora. Poche sorprese, quindi, con Martinez tra i pali e difesa a quattro con Hefti, Bani, Dragusin e Pajac. Centrocampo con Badelj e Frendrup a fare diga e poi Portanova, Ekuban e finalmente Aramu alle spalle di coda. I ballottaggi sono i soliti: Ekuban-Yeboah e Portanova-Jagiello.

Il Modena è una matricola, ma dopo la promozione dalla Serie C la società aveva condotto un mercato importante, al momento non corroborato dai risultati. Tre punti in cinque gare per i Canarini terzultimi in classifica, a livello di formazione Tesser porta avanti il 4-3-1-2 con un fronte offensivo di qualità: Tremolada a inventare; Diaw e Falcinelli a finalizzare. Ballottaggio in porta tra Gagno e Seculin, a centrocampo Magnino è in vantaggio su Armellino.

Genoa - Modena: probabili formazioni