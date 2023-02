Serie B, Genoa - Palermo: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Pur vivendo situazioni diverse nella classifica attuale, Genoa e Palermo hanno lo stesso sogno nel cassetto: la serie A. Ecco perché domani sera proveranno a dimostrarlo per l'ennesima volta nell'anticipo della 24a gjiornata al Ferraris. Il Grifone deve difendere il secondo posto preziosissimo dagli assalti di Reggina e Sudtirol (ma occhio ancora anche al Bari), mentre i siciliani sono balzati al sesto posto e non vogliono mollare la poltrona buona per i play-off.

Gilardino ha assaporato l'amaro calice della prima sconfitta in campionato da quando è allenatore del Genoa: a Parma un ko meritato, una battuta d'arresto imprevista, ma che i rossoblu vogliono assorbire in fretta. Il Palermo è una neopromossa solo sulla carta: dopo il mercato di gennaio ha iniziato a volare, al Ferraris si presenterà con tre vittorie consecutive (Reggina, Ascoli e Bari) che fanno salire a nove le gare senza sconfitte dei siciliani. Genoa in piena emergenza: manca più di mezza difesa, out Ilsanker, Haps (squalificato) e Criscito, insieme a Pajac, non sono al meglio Bani e Vogliacco, difficile che vengano rischiati. Linea a quattro con Dragusin e Matturro coppia centrale, Hefti a destra e Sabelli a sinistra. In attacco tridente con Coda, Gudmundsson e Aramu favoriti per un posto dal 1'. Tante assenze anche per il Palermo: out Elia, Stulac, Vido e Bettella ma dovrebbero ritrovare almeno per la panchina Claudio Gomes. Corini va verso la conferma del 3-5-2 con pochi dubbi da sciogliere. Il primo riguarda il centrocampo dove a giocarsi la maglia nel cuore della mediana sono Verre e Damiani, con l'ex blucerchiato in leggero vantaggio. Ballottaggio anche in attacco dove il bomber Brunori ha recuperato e dovrebbe essere della sfida, al suo fianco scalpita Tutino, ma Di Mariano è per ora la prima scelta dei siciliani.

Genoa-Palermo: probabili formazioni

Genoa (4-3-2-1) Martinez, Hefti, Matturro, Dragusin, Sabeli; Frendrup, Strootman, Jagiello; Gudmundsson, Aramu; Coda. All. Gilardino.

Palermo (3-5-2) Pigliacelli, Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Segre, Verre, Saric, Sala; Di Mariano, Brunori. All. Corini.

Genoa-Palermo: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Genoa-Palermo, anticipo della 24a giornata di serie B in programma venerdì 10 febbraio alle 20.30 allo stadio Ferraris, sarà trasmesso in tv da Sky ai canali numero 249 e 251 e in streaming su Sky Go e Now TV, oltre che su DAZN e su Helbiz Live. La partita sarà trasmessa anche su OneFootball.