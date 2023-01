Serie B, Genoa - Pisa: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La sfida tra Genoa-Pisa, gara valida per la 22^ giornata, è in programma sabato 28 Gennaio alle ore 16:15 allo stadio Ferraris. La squadra allenata da Gilardino è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Benevento per 1-2; mentre il Pisa dal pareggio in trasferta contro il Como per 2-2. Il Genoa, attualmente al terzo posto in classifica a pari con la Reggina seconda, ha bisogno di vincere per superare temporaneamente la Reggina e piazzarsi al secondo posto. Il Pisa, invece, attualmente è sesto in classifica a 30 punti, in piena lotta per il playoff. Il Grifone dovrebbe ripresentarsi in campo con il 3-4-1-2, modulo che sembra aver scalzato l'iniziale 4-3-2-1 proposto da Gilardino. Non ci sarà Sabelli squalificato mentre rientra dal turno di stop Bani, pronto a riprendersi il posto nella retroguardia insieme a Dragusin e Vogliacco, favorito su Ilsanker. A destra si rivede Hefti, così come in mediana Strootman si riprende il posto ai danni di Badelj. Probabile la conferma anche del pacchetto offensivo con Gudmundsson che accompagnerà la coppia Aramu-Coda, quest'ultimo in vantaggio di Puscas. Tra i convocati dovrebbe esserci anche il nuovo acquisto Dragus. I toscani proveranno il blitz al Ferraris schierandosi con il 4-3-2-1 con Barba, in vantaggio su Hermansson, e Canestrelli centrali di difesa accompagnati sugli esterni da Beruatto e Calabresi. In mediana tutto ruoterà intorno alle idee e alle geometrie di Marin mentre in attacco il terminale offensivo sarà Gliozzi, sette gol in Serie B, capocannoniere della squadra, ma a secco da tre turni dopo la doppietta segnata al Brescia il 17 dicembre.

Serie B, Genoa - Pisa: probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Martinez, Ilsanker, Vogliacco, Dragusin, Sabelli, Frendrup, Badelj, Gudmundsson, Criscito, Aramu, Coda. All. Gilardino. PISA (4-3-2-1): Nicolas, Calabresi, Canestrelli, Hermannsson, Beruatto, Toure, Marin, Mastinu, Morutan, Tramoni, Gliozzi. All. D’Angelo.

Serie B, Genoa - Pisa: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Genoa - Pisa, gara della 22a giornata di serie B in programma domani, alle 16.15, allo stadio Feraris, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio 251 e in streaming su NOW Tv, DAZN e Helbiz Live.