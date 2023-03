Serie B, Genoa - Reggina: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Riparte la gioistra della serie B. Dopo la sosta al termine della 30a giornata, l'anticipo tra il Genoa, secondo e reduce da tre vittorie consecutive, e la Reggina, in piena crisi, apre la 31a in un ambiente già caldo e da A: saranno quasi trentamila gli spettatori. La squadra di Gilardino è una roccia a livello difensivo: da cinque turni porta inviolata e gol a raffica nei due match prima della pausa. Aria diversa in casa calabrese: dopo un super girone d'andata, la squadra di Inzaghi ha perso otto delle ultime dieci gare di campionato e rischia adesso addirittura di uscire anche dalla zona play-off.

Per quanto riguarda le scelte dei tecnici, Gilardino conferma il 3-5-2. Dragusin a rischio panchina dopo il doppio impegno con la Nazionale, Criscito o Ilsanker al suo posto. Continua il momento complicato a sinistra con Haps, Pajac e Czyborra fuori dai giochi: potrebbe giocare Sabelli, con Hefti a destra. In attacco torna titolare Coda, out Puscas. Inzaghi cambia modulo: Reggina con il 3-5-2 con Cionek, Camporese e Gagliolo a proteggere Colombi. In mediana torna da ex Hernani, che sarà lo scudiero di Majer, a chiudere il reparto nevralgico il talentino Fabbian. Per quanto riguarda l'attacco, Menez è sicuro del posto, al suo fianco si giocano una maglia Strelec, Gori e Galabinov.

Sarà una bella e significativa stretta di mano tra due amici che oggi si sfidano in panchina. Inzaghi lo ha ribadito prima del match: "Sono davvero contento per quello che sta facendo Gilardino, è un bravissimo ragazzo oltre che un tecnico preparatissimo. Il suo percorso non mi sorprende, domani saremo avversari ma siamo e saremo sempre grandi amici. Insieme abbiamo ottenuto grandi vittorie da calciatori. Rivederlo è sempre un piacere".

Genoa-Reggina: probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Strootman, Badelj, Sturaro, Sabelli; Gudmundsson, Coda. All. Gilardino.

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara; Menez, Strelec. All. Inzaghi.

Serie B, Genoa - Reggina: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Genoa - Reggina, anticipo della 31a giornata di serie B, in programma oggi, venerdì 31 marzo, alle 20:30, allo stadio Ferraris, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.