Serie B, Genoa - Spal: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo il ko casalingo del Frosinone nell'anticipo, il Genoa oggi può accorciare e riportare il gap dalla capolista sotto la soglia dei dieci punti. Il compito per il Grifone di Gilardino non è dei più facili: al Ferrarsi arriva la Spal in piena cura Oddo, squadra che ha fame di punti per risalire con urgenza la classifica ed evitare l'onta della retrocessione in C. Il Genoa, quindi, dovrà evitare sorprese nel suo stadio se vorrà restare sulla scia della regina della B e, allo stesso tempo, tenere a bada il plotone di concorrenti che vorrebbero scalzarla dalla seconda piazza: Bari, Sudtirol e Reggina. I liguri, tra l'altro, hanno portato a casa un un solo successo nelle ultime quattro partite. Neanche una vittoria nelle ultime cinque invece per la SPAL, terzultima. I play-out e la zona salvezza non sono distanti, ma Oddo deve invertire il trend negativo degli estensi: la vittoria manca dal 14 gennaio. Dopo il pareggio casalingo contro il Como, il tecnico pescarese si presenta al Ferraris ancora senza Pepito Rossi, ma due settimane di lavoro sulle gambe e nella testa. Sia Oddo che il suo vice Donatelli saranno anche ex della gara: entrambi hanno iniziato la carriera di allenatori nel settore giovanile del Grifone.

Le ultime

Gilardino con il collaudato 4-3-3: a sinistra potrebbe tornare titolare Criscito, Coda al centro dell'attacco. A centrocampo Strootman dovrebbe avere una maglia da titolare e sfidare il vecchio amico Nainggolan. Il belga si muoverà dietro le punte nel 3-4-1-2 della SPAL sul quale insisterà Oddo: davanti confermata la coppia Moncini-La Mantia, rimandata la prima convocazione della seconda avventura ferrarese di Giuseppe Rossi. Così Gilardino alla vigilia: "E' una squadra costruita a giugno e migliorata a gennaio per poter ambire a determinate posizioni. Contano sulla prestanza fisica di La Mantia e sanno aggredire la profondità con Moncini. Prima c'era De Rossi ora hanno preso Oddo che avrò il piacere di salutare. Noi però dovremo avere fiducia nei nostri mezzi".

Genoa - Spal: probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Criscito; Sturaro, Badelj, Strootman; Aramu, Puscas, Gudmundsson. All. Gilardino.

SPAL (3-4-1-2): Alfonso; Peda, Varnier, Meccariello; Dickmann, Valzania, Prati, Celia; Nainggolan; Moncini, La Mantia. All. Oddo.

Serie B, Genoa - Spal: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Genoa - Spal, gara della 26a giornata di serie B, in programma oggi, sabato 25 febbraio, alle 16.15, allo stadio Ferraris, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.