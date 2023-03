Un posticipo per spiegare le ali verso la serie A. Il Genoa sfida la Ternana per rimettere le cose a posto in classifica in chiave secondo posto. Una vittoria oggi pomeriggio consentirebbe alla squadra di Gilardino di staccare il Bari andando a +3 e abbassare a 9 il distacco di punti dalla capolista Frosinone, tenendo così ancora vivo anche l'obiettivo primo posto. I rossoblu al Ferraris sono reduci da tre vittorie di fila, sei i successi su sette gare in cui non hanno mai subito nemmeno una rete. La Ternana, sulla cui panchina siede di nuovo Lucarelli, non sa più vincere, l'ultimo successo è datato 28 gennaio: da quel giorno sei gare con quattro pareggi e due sconfitte.

Problemi in attacco per il Genoa che non avrà ancora a disposizione Coda ed Aramu e ha visto fermarsi nei giorni scorsi anche Puscas. Il centravanti romeno dovrebbe farcela, ma se lo staff medico non dovesse dare l'ok Gilardino potrebbe schierare Salcedo vicino a Gudmundsson. Per il resto confermato il 3-5-2 dove Hefti dovrebbe tornare a destra viste le non perfette condizioni di Sabelli, a sinistra gioca Haps, in mediana muscoli e fosforo con Strootman, Badelj e Sturaro. Lucarelli recupera Donnarumma, ma perde Defendi e potrebbe non riuscire a schierare nemmeno Favilli e Ghiringhelli. In attacco possibile l'utilizzo di Partipilo come riferimento offensivo, un falso nove che dovrà aprire spazi per i trequartisti Palumbo e Faletti. In difesa spazio alla linea a tre con Diakitè, Sorensen e Mantovani.

Genoa-Ternana: probabili formazioni

Genoa (3-5-2) Martinez, Dragusin, Vogliacco, Bani; Hefti, Strootman, Badelj, Sturaro, Haps; Gudmundsson, Puscas. All. Gilardino.

Ternana (3-4-2-1): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Cassata, Di Tacchio, Coulibaly, Corrado; Palumbo, Falletti; Partipilo. All. Lucarelli.

Serie B, Genoa - Ternana: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Genoa - Ternana, posticipo della 29a giornata di serie B, in programma oggi, domenica 12 marzo, alle 16:15, allo stadio Ferraris, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport 251. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.