Serie B, Genoa - Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La 20a giornata del campionato di serie B si chiude questa sera al Ferraris con il posticipo tra Genoa e Venezia: partita chiave per la corsa promozione dei rossoblu, mentre i lagunari cercano il rilancio definitivo. La squadra di Gilardino, dopo 2 vittorie consecutive, cerca il tris e altri 3 punti per agganciare a quota 36 il 2° posto occupato dalla Reggina, sconfitta in casa dalla Spal nell'ultimo turno. Gilardino torna al 4-3-2-1. Davanti a Semper la coppia centrale dovrebbe essere ancora Bani-Dragusin con Vogliacco che spinge per intromettersi, mentre sugli esterni viaggiano verso la conferma Sabelli ed Hefti. Nessun dubbio in mediana dove Strootman, Frendrup e Jagiello sono ormai inamovibili, così come i due trequartisti Gudmundsson e l'ex di turno Aramu. In attacco solito ballottaggio con Puscas in vantaggio su Coda. Il Venezia arriva alla sfida con qualche innesto di mercato che potrebbe esordire, tra tutti il più importante è Jajalo, regista di esperienza richiesto da Vanoli per dare l'assalto alla salvezza. I lagunari giocheranno con un 3-5-2 molto coperto con la difesa che spesso si posizionerà a cinque davanti a Joronen. In attacco la coppia Johnsen e Pohjanpalo con il finlandese che ha già segnato sette gol in campionato e sarà il pericolo pubblico numero uno a Marassi.

Genoa-Venezia: probabili formazioni

GENOA (4-3-2-1): Semper; Hefti, Bani, Dragusin, Criscito Jagiello, Strootman, Frendrup; Aramu, Gudmundsson; Puscas. Allenatore: Gilardino.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Wisniewski, Ceccaroni, Ceppitelli; Zampano, Crnigoj, Jajalo, Tessmann, Haps; Pohjampalo, Johnsen. Allenatore: Vanoli.

Arbitro: Miele (Nola).