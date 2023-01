Serie B, risultati e marcatori della 21a giornata

Genoa e Reggina bussano alla porta del Frosinone. Vittorie pesanti per le due inseguitrici della capolista, in campo domani nel posticipo della 21a giornata a Brescia. Il Grifone di Gilardino, nonostante le brutte notizie che arrivano dal fronte societario, sul campo sono diventati un rullo compressore. Anche e soprattutto grazie ai gol degli attaccanti (la grande lacuna della gestione Blessin). Con i centri degli ex Coda e Puscas (che firma il successo al 94'), il Genoa vince a Benevento nello scontro tra ex Azzurri Mundial Cannavaro - Gilardino. La doppietta del gioiellino Fabbian rilancia anche la Reggina, che rimonta la Ternana e resta alle spalle della capolista assieme al Genoa con tre punti di ritardo. Ha perso terreno il Bari, che dopo il ko di Palermo scivola a -6 dalle seconde. Clamoros Sudtirol: Bisoli vince anche a Venezia (per una buca sul terreno di gioco c'è stato un ritardo di 35 minuti sul calcio d'inizio) e irrompe a ridosso delle prime posizioni, lanciatissimo al quinto posto nella zona play-off del campionato cadetto. Il Parma batte 2-0 il Perugia con super gol di Vazquez e si rilancia in zona promozione salendo a 30 punti in classifica al settimo posto. Il Pisa beffato dal Como in pieno recupero e frena la sua risalita verso le migliori posizioni play-off. Solo uno 0-0 del Cagliari a Cittadella (con i veneti rimasti in dieci nella ripresa). Vince anche il Modena sul Cosenza. Pari tra Spal e Ascoli. Domani chiude la giornata il posticipo tra Brescia e Frosinone.

Serie B, 21a giornata: risultati e marcatori

BENEVENTO-GENOA 1-2

12' Coda (G), 58' Tello (B), 90'+4' Puscas (G)

REGGINA-TERNANA 2-1

30' Pettinari (T), 36' e 78' Fabbian (R)

COMO-PISA 2-2

11' Cutrone (C), 43' Tramoni (P), 83' Masucci (P), 90'+5' Da Riva (C)

PARMA-PERUGIA 2-0

12' Benedyczak, 59' Vazquez

CITTADELLA-CAGLIARI 0-0 (al 53' espulso Salvi del Cittadella)

SPAL-ASCOLI 1-1

16' Dickmann (S), 42' Adjapong (A) (al 45' espulso Giovane dell'Ascoli)

VENEZIA-SUDTIROL 0-1

76' Tait

MODENA-COSENZA 2-0

83' Gerli, 85' Giovannini

PALERMO-BARI 1-0 giocata venerdì

82’ Marconi

BRESCIA-FROSINONE domenica alle ore 16.15