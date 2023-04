Serie B, per Grosso la A con il Frosinone e poi la panchina di una big straniera

Il Frosinone all'ultimo sprint per la conquista della serie A: i ciociari, nonostante i 9 punti nelle ultime 6 partite e il ritorno delle inseguitrici, stanno per coronare un cammino esaltante che potrebbe riportarli nell'olimpo del calcio italiano per la terza volta nella loro storia, dopo i due trionfi di qualche anno fa targati Longo e Stellone. L'artefice, questa volta, potrebbe essere il 45enne Fabio Grosso, eroe di Berlino nel 2006 e finalmente sbocciato in panchina dopo la gavetta iniziata nel settore giovanile della Juventus. Il suo Frosinone sta lanciando giovani preziosi al futuro del calcio italiano proponendo un bel gioco che abbina anche risultati. A Frosinone, però, temono di potersi godere in caso di serie A l'allenatore pescarese sulla panchina giallazzurra nella prossima stagione: il lavoro dell’ex terzino di Inter, Juventus e Lione ha attirato le attenzioni degli operatori di mercato internazionali. Il suo nome è finito sul taccuino dei dirigenti di uno dei club più prestigiosi in Europa: è il Besiktas, attualmente terzo nel campionato turco, ma ormai lontano da ogni possibilità di attaccare il primo posto occupato dal Galatasaray.

Grosso per Güne?

La squadra turca ha deciso di chiudere a fine stagione con il 70enne ?enol Güne?, che però è sotto contratto fino al 2024. Al suo posto piace proprio Fabio Grosso. Il Frosinone non intende privarsi del suo condottiero, arrivato l'anno scorso e ora impegnato a centrare un traguardo storico. Se dovesse, però, arrivare davvero la proposta del Besiktas, il rischio di salutare il club del patron Stirpe sarebbe davvero alto. E Grosso potrebbe finire in Turchia per un "derby" contro l'amico Pirlo.