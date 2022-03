Serie B, i gioielli della Juventus tra i segreti della Cremonese

Nella Cremonese capolista della serie B c'è tanto bianconero. Tra i segreti della squadra di Pecchia, che sogna il ritorno in A dopo anni di assenza, spiccano le prestazioni ormai determinanti di due giovani delle giovanili della Juventus, arrivati in prestito alla corte di Pecchia la scorsa estate. Nicolò Fagioli e Luca Zanimacchia. Del primo Allegri disse qualche tempo fa: "E' un piacere vederlo giocare a calcio". Il secondo ha già esordito con Sarri in Serie A. Merito della conoscenza del mondo giovanile juventino da parte di Pecchia se oggi questi due ragazzi di valore assoluto sono grandi protagonisti ai vertici della B.

Zanimacchia, classe 1998, è stato uno dei primi acquisti del progetto della Juventus Under 23, nell'estate 2018: acquistato dal Genoa, prima in prestito, poi a titolo definitivo nell'estate 2019 (pagato 4 milioni). Per lui un contratto di quattro anni, in scadenza quindi a giugno del 2023. Dopo due anni nella seconda squadra juventina, ha scelto la Spagna per maturare: prestito al Real Saragozza, serie cadetta iberica. L'estate scorsa la B nostrana, con il prestito - azzeccatissimo - alla Cremonese, voluto fortemente da Pecchia che lo aveva allenato alla Juventus Under 23.

Tre gol nelle ultime due partite per confermare la sua crescita esponenziale: contro il Pordenone una sua doppietta ha ribaltato l'iniziale svantaggio portando la sua squadra alla vittoria per 2-1, nella trasferta di Ferrara ha invece realizzato la rete dello 0-2 che ha messo in ghiaccio la partita. Nella prossima stagione per lui ci sarà la serie A: o a Cremona, come vorrebbe Braida, o a Torino, visto che Allegri lo tiene d'occhio. Ma è la società bianconera che adesso deve tenere d'occhio soprattutto il suo contratto, che scade tra un anno. La Cremonese è pronta a fare il blitz e prenderlo a titolo definitivo in caso di promozione.

Discorso identico per Fagioli, classe 2001 (ha compiuto da poco 21 anni) e anchde lui in scadenza nel 2023. Tuttocampista moderno di piede destro, sa fare il play, il trequartista o la mezzala senza mai perdere la rotta o abbassare lo standard qualitativo. Con la Cremonese ha giocato 27 partite e segnato 3 gol. In una B di vertice, seppur giovanissimo, si sta caricando la squadra sulle spalle: non sbaglia mai i tempi di gioco o di inserimento e raramente fa cose banali in campo. Se i lombardi andranno in A, Pecchia farà carte false per costurirci intorno la sua squadra anche nella massima serie. E anche alla Juventus forse converrà prolungargli il contratto e vederlo un anno allo Zini da protagonista, prima di richiamarlo. Ma ad Allegri serve nuova linfa in mezzo al campo e non è escluso un suo rientro alla base in estate. Sempre che si faccia in fretta a prolungargli il contratto...