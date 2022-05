Serie B, accoppiamenti e programma di play-off e play-out

E' stata una stagione lunghissima, intensa, a tratti folle. La serie B lo ha dimostrato fino all'ultima giornata della settimana scorsa: è e resta il campionato più incerto e affascinante d'Italia. Il Lecce e la Cremonese hanno celebrato il ritorno in A, l'Alessandria ha salutato dopo una sola stagione crollando all'ultima giornata nello scontro frontale con il Vicenza.

Ma non è finita qui. C'è la post season, con play-off e play-out. E state certi che sarà di nuovo uno spettacolo di emozioni, gol e sorprese. Si comincia venerdì con le sfide preliminari tra Ascoli e Benevento e Brescia e Perugia: gare secche, con le formazioni di casa che avranno due risultati su tre a favore. Poi toccherà anche a Pisa e Monza, terza e quarta a fine regular season, con le semifinali di andata e ritorno.

Per non sprofondare in C, si scontrano invece Vicenza e Cosenza: la classifica potrebbe premiare i calabresi in caso di parità nei 180'.

I verdetti della stagione 2021/2022

Promosse in Serie A: Lecce, Cremonese

Qualificate ai play-off: Pisa, Monza, Brescia, Ascoli, Benevento, Perugia

Play-out: Cosenza, Vicenza

Retrocesse: Alessandria, Crotone, Pordenone

Il calendario dei play-off



Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 13 maggio 2022 – 20.30 (Ascoli-Benevento)

Sabato 14 maggio 2022 – 18.00 (Brescia-Perugia)

Semifinali (andata)

Martedì 17 maggio 2022 – 20.30 (Ascoli-Benevento vs Pisa)

Mercoledì 18 maggio 2022 – 19.00 (Brescia-Perugia vs Monza)

Semifinali (ritorno)

Sabato 21 maggio 2022 – 18.00 (Pisa vs Ascoli-Benevento)

Domenica 22 maggio 2022 – 18.00 (Monza vs Brescia-Perugia)

Finali

Giovedì 26 maggio 2022 (andata) – 20.30

Domenica 29 maggio 2022 (ritorno)* – 20.30

(*Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato).