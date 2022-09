Serie B in tv, dove vedere tutte le partite della 4a giornata

Aprirà il Cagliari la settimana della quarta giornata in serie B. La squadra di Liverani, assaporato l'amaro calice della sconfitta, ospita alla Domus la matricola Modena di Tesser, non certo l'ultima arrivata per tradizione e per organico, reduce tra l'altro dalla prima vittoria stagionale. Una trappola bella e buona per Liverani e la sua banda, che non possono già permettersi di perdere altro terreno dal Genoa, per non avere crisi d'ansia nel corso delle prossime settimane e compromettere il cammino che impone ai sardi di marciare ad una velocità da A. Sabato in campo quasi tutte le altre formazioni cadette, ad eccezione di Sudtirol e Pisa, che entrano in scena domenica per l'unico posticipo della settimana: sarà il debutto di Bisoli sulla panca altoatesina, mentre Maran con i toscani è già in affanno con un punto in tre gare. Sulla panchina pisana aleggiano già dei fantasmi, su tutti quello del grande ex Luca D'Angelo, che potrebbe tornare di moda sotto la Torre pendente in caso di sconfitta a Bolzano.

Tornando al sabato, però, c'è un grande spettacolo da gustarsi: Genoa - Parma profuma davvero di serie A degli anni d'oro e garantisce qualità ed emozioni. Pecchia studia un colpo che gli permetterebbe di scavalcare il Grifone in classifica, ma occhio ai 25mila di Marassi e al debutto stagionale di Strootman, che potrebbero gasare l'ambiente e rendere durissima trasferta per Buffon e compagni. Al San Nicola c'è un Bari - Spal da non perdere: il giorno di Mirko Antenucci, leader a Ferrara in serie A, oggi monumento barese a 38 anni, protagonista del ritorno in B dei biancorossi e ancora con le polveri incandescenti. Partita da non perdere. Il derby del sud Reggina - Palermo è un'altra partita interessante, con Corini che deve riscattare il ko casalingo dell'ultimo turno e frenare la scalata della squadra di Inzaghi, già 6 punti in 3 giornate. Venezia - Benevento è l'altro match di cartello della settimana, con Caserta che ha rimesso in sesto la sua panchina e ora non vuole fermarsi. Javorcic, però, deve alzare i giri se vuole competere per la promozione. Occhio all'Ascoli che, zitto zitto, comanda con 7 punti e sabato in casa contro il Cittadella può allungare ancora e mettere radici in cima alla classifica. Il mercato marchigiano in queste ore è scoppiettante, segno che la società e Bucchi credono di poter competere per la promozione con le grandi del torneo.

Serie B, 4a giornata: dove vedere le partite in tv o in streaming

Venerdì 2 settembre

ore 20:30 CAGLIARI – MODENA, diretta tv su SkySport, streaming su Sky Go, DAZN o HELBIZ

Sabato 3 settembre

ore 14:00 ASCOLI – CITTADELLA, diretta tv su SkySport, streaming su Sky Go, DAZN o HELBIZ

ore 14:00 BARI - SPAL, diretta tv su SkySport, streaming su Sky Go, DAZN o HELBIZ

ore 14:00 BRESCIA – PERUGIA, diretta tv su SkySport, streaming su Sky Go, DAZN o HELBIZ

ore 14:00 FROSINONE – COMO, diretta tv su SkySport, streaming su Sky Go, DAZN o HELBIZ

ore 14:00 REGGINA – PALERMO, diretta tv su SkySport, streaming su Sky Go, DAZN o HELBIZ

ore 14:00 TERNANA – COSENZA, diretta tv su SkySport, streaming su Sky Go, DAZN o HELBIZ

ore 14:00 VENEZIA – BENEVENTO, diretta tv su SkySport, streaming su Sky Go, DAZN o HELBIZ

ore 16:15 GENOA - PARMA, diretta tv su SkySport, streaming su Sky Go, DAZN o HELBIZ

Domenica 4 settembre

ore 16:15 SÜDTIROL – PISA, diretta tv su SkySport, streaming su DAZN e HELBIZ